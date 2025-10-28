Indagaron al "Señor J": qué dijeron los abogados Diego Storto y Fernando Burlando sobre el tema
Los letrados de las familias de Brenda y de Morena, indicaron que con esta aprehensión “el triple crimen está cerrado”. El acusado negó los cargos y sobre él pesa un pedido de extradición a Perú.
Qué dijeron los abogados Diego Storto y Fernando Burlando sobre el tema.
Fernando Burlando representará a la familia Brenda Loreley Del Castillo (20) y Diego Storto, abogado de los padres de Morena Verdi (20), hablaron luego de la declaración de indagatoria al “Señor J”, el acusado como el autor intelectual del triple crimen. “El acusado negó todos los cargos, pero la investigación del triple crimen ahora está cerrada”, señaló uno de los letrados.
En A24, Diego Storto aclaró que el “Señoir J”, habría planificado el triple crimen desde la cárcel y en “línea con Sotacuro”, Además, el abogado aclaró que le han encontrado elementos que lo compromete y que el imputado tiene “pedido de extradición en Perú, pero no creo que el juez la otorgue por el tenor del delito que cometió”.
A su vez, destacó el trabajo de la fiscalía: “Son unos animales, trabajaron muchísimo y la causa del crimen está semicerrada. Tenemos a todos los sicarios y a los autores intelectuales”, dijo. En tanto, el letrado detalló que “Ozorio le habría robado droga al Seño J, que declaró hoy. fue él quien ordenó la transmisión del triple crimen y lo organizó”.
“Hoy podemos decir que la causa está cerrada en el parte del crimen”, destacó Sorto y aclaró que “como damnificado no pudo contar a quién va atraparel fiscal en media hora, y esta causa la hicimos con el doctor Burlando para ayudar a las familias, no tengo ningún otro interés”.
En tanto, mientras se investiga el paradero de algunos prófugos, el abogado de la familia de Morena sostuvo: “No hay más, los fiscales la rompieron, seguro que están buscando algunas personas identificadas. El tema narco fue el eje central de esta causa, lo que entendemos es que los que programaron este triple crimen fueron este papá (Señor J) con Sotacuro”.
“Nosotros declaramos que no hacía falta llegar a Perú para dar con el ideólogo, estaba acá en Cavia y Libertador”, remarcó el letrado. “Los encargados de seguridad tendrán que explicar por qué se organizó desde un lugar de detención este triple crimen. Sólo quiero la verdad al igual que Burlando”.
Señor J está acusado de haber ordenado el triple crimen
Días atrás, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza había ordenado la detención del ciudadano peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias el "Señor J", quien ya estaba preso en una alcaidía de la Policía Federal Argentina (PFA) a la espera de ser extraditado a su país por una causa vinculada al tráfico de droga. Finalmente, hoy fue indagado en la sede judicial de San Justo por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
"Señor J" está acusado de haber ordenado el triple crimen desde la cárcel. Le adjudican haber sido el autor intelectual del delito y, a su vez, haber seguido el ataque a través de la transmisión en vivo. Además, sería el dueño de la droga robada, el hecho que para los investigadores fue el móvil de la masacre.
Cubas Zavaleta está señalado como el número dos dentro de la organización narco de la cual también forma parte “Pequeño J”, Sin embargo, la Justicia también busca establecer el lugar que ocupa Víctor Sotacuro, quien trasladó a las chicas el día del crimen.
El sábado fue detenida Mónica Débora Mujica, su esposa, a quien Milagros Florencia Ibáñez, otra de las detenidas, señaló en una indagatoria.