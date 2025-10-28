Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte, el joven desaparecido tras salir de un boliche en Ezeiza

nicolas-tomas-duarte-estaba-desaparecido-desde-este-sabado-a-la-madrugada-foto-captura-de-videopba-instagramnicolas-duarte-HGUPP3QE4JGPRGFZHNFAOAPY2M La víctima había sido visto por última vez el sábado a la madrugada bajo la fuerte tormenta.

El trabajo se concentró en el cauce del arroyo Aguirre, ante la hipótesis de que Nicolás podría haberse caído accidentalmente durante la tormenta. Su familia había advertido que el joven intentó regresar caminando a su domicilio, pese a las malas condiciones climáticas.

El último registro de Nicolás Duarte

Las cámaras mostraron a Nicolás vestido con una remera de manga larga negra y azul, pantalón y zapatillas oscuras, mientras caminaba por una calle de tierra e intentaba evitar los charcos provocados por la lluvia. No se observaron signos de que estuviera acompañado o que hubiera una confrontación.

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, quienes ordenaron pericias en el lugar del hallazgo y la autopsia correspondiente para determinar las causas de la muerte.

La noticia generó profundo dolor en la comunidad de Tristán Suárez, donde vecinos y allegados organizaron cadenas de oración y acompañaron a la familia durante la búsqueda.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-zPUIgA1761583279205_720P

El arroyo Aguirre, una trampa bajo el agua

El arroyo Aguirre recorre varios barrios de Tristán Suárez y Ezeiza antes de desembocar en el río Matanza. Durante las tormentas, el caudal aumenta de manera abrupta y el puente improvisado de madera queda al borde del colapso.

Vecinos del lugar denunciaron que no hay barandas ni señalización. “Hace años que pedimos que lo arreglen. Cuando llueve, se vuelve un peligro”, dijo una mujer que vive a pocas cuadras del lugar.