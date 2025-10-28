Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte, el joven desaparecido tras salir de un boliche en Ezeiza
La Policía Bonaerense confirmó el hallazgo del cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido el sábado a la madrugada luego de salir del boliche Egipto, en medio de la fuerte tormenta que afectó al conurbano bonaerense. El joven de 18 años había sido visto por última vez bajo la intensa lluvia.
El cuerpo fue hallado este martes a las 16:50 en el arroyo Aguirre, en Ezeiza, donde trabajaban buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La zona ya había sido señalada como prioritaria por los investigadores, dado que estaba cerca del lugar donde el joven fue visto por última vez.
Nicolás, vecino de Tristán Suárez, había ido a bailar al boliche ubicado en la colectora de la Ruta Provincial 205 y Sargento Cabral, a unos 25 minutos de su casa. Las cámaras de seguridad del lugar lo registraron caminando solo bajo la lluvia, minutos después de la salida del local.
Desde el fin de semana, familiares, amigos y vecinos participaron activamente de la búsqueda. Recorrieron hospitales, comisarías y zonas rurales cercanas, mientras las autoridades desplegaron un amplio operativo con bomberos, perros rastreadores y drones.
El trabajo se concentró en el cauce del arroyo Aguirre, ante la hipótesis de que Nicolás podría haberse caído accidentalmente durante la tormenta. Su familia había advertido que el joven intentó regresar caminando a su domicilio, pese a las malas condiciones climáticas.
El último registro de Nicolás Duarte
Las cámaras mostraron a Nicolás vestido con una remera de manga larga negra y azul, pantalón y zapatillas oscuras, mientras caminaba por una calle de tierra e intentaba evitar los charcos provocados por la lluvia. No se observaron signos de que estuviera acompañado o que hubiera una confrontación.
La investigación judicial
La causa quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, quienes ordenaron pericias en el lugar del hallazgo y la autopsia correspondiente para determinar las causas de la muerte.
La noticia generó profundo dolor en la comunidad de Tristán Suárez, donde vecinos y allegados organizaron cadenas de oración y acompañaron a la familia durante la búsqueda.
El arroyo Aguirre, una trampa bajo el agua
El arroyo Aguirre recorre varios barrios de Tristán Suárez y Ezeiza antes de desembocar en el río Matanza. Durante las tormentas, el caudal aumenta de manera abrupta y el puente improvisado de madera queda al borde del colapso.
Vecinos del lugar denunciaron que no hay barandas ni señalización. “Hace años que pedimos que lo arreglen. Cuando llueve, se vuelve un peligro”, dijo una mujer que vive a pocas cuadras del lugar.