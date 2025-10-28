Gloria, la mamá de Cecilia Strzyzowski, antes del juicio contra los Sena: "Quiero perpetua para todos"

Embed

Además. reveló: “De esta gente no me extraña nada, unas chicas se me acercaron en una marcha contándome que la habían violado este clan". En tanto agregó: "¿Qué sentirías si de un sobre de madera cayera hollín con algunos dientes y te dijeran que es tu hija? Yo no caí hasta que vi un pedazo del buzo del último abrazo”.

La revelación de Gloria: “Cecilia estaba embarazada”

En tanto reveló: “Yo creo que Cecilia estaba embarazada porque en su pieza encontré unos lentes chiquitos que decía abuela. Yo gritaba, entraron los custodios, no lo podía creer, antes de lo que pasó llevaba siete semanas de atraso”.

“Él (César Sena) estaba contento, nunca pensé que le podía hacer algo”, recordó Gloria y destacó: “No tienen un mínimo de arrepentimiento y hablan de los derechos humanos. Quiero cadena perpetua para todos. Yo no hice política, no me llevé un peso de la provincia”.