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FALLO INSÓLITO

"Es un hombre instruido": apuñaló 37 veces a su ex pareja y recibió la pena mínima de 10 años

Los jueces valoraron la gravedad del ataque, pero tuvieron en cuenta su arrepentimiento, las disculpas a la víctima y otras circunstancias atenuantes para imponer la pena mínima prevista por la ley.

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El hombre le provocó 37 heridas cortantes durante un brutal ataque ocurrido en noviembre de 2024

El hombre le provocó 37 heridas cortantes durante un brutal ataque ocurrido en noviembre de 2024, pero recibió la pena mínima. (Foto: captura de pantalla)
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La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Javier Alterini, Gabriel Eduardo Vega y Alejandro Noceti Achával. El acusado fue condenado por el delito de homicidio agravado por violencia de género y ensañamiento en grado de tentativa.

Los atenuantes de la condena

Al momento de fijar la pena, los magistrados valoraron distintos atenuantes. Entre ellos mencionaron el arrepentimiento manifestado por Sarria durante el juicio, el intento de suicidio posterior al ataque, la ausencia de antecedentes penales, su comportamiento durante la detención y la voluntad expresada de recomponer el vínculo con su hija.

“No sólo ofreció sus sinceras disculpas a la víctima sino también a su propia hija por haberle causado un daño a su madre y haber destruido lo poco que subsistía de aquella familia que supieron conformar", remarcaron los jueces.

También señalaron que el acusado es “un hombre instruido”, con contención familiar y hábitos laborales, y que comprendió la gravedad de lo sucedido.

Con esos elementos, el tribunal resolvió imponer la pena mínima prevista para este delito. La condena será cumplida en prisión.

El hecho

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2024, cuando Sarria ingresó al local donde trabajaba Adriana Débora Barrionuevo y la atacó delante de clientes y compañeros de trabajo.

De acuerdo con la resolución judicial, el hombre actuó motivado por el deterioro de la relación con su hija tras la separación de la pareja. Durante el proceso quedó acreditado que su intención era matar a la víctima.

“El objetivo real de Sergio Raúl Sarria al efectuar las diversas lesiones cortantes sobre el cuerpo de Adriana Débora Barrionuevo no era otro que causarle la muerte; extremo éste que, afortunadamente, no logró”, señalaron los magistrados.

La agresión comenzó cuando el acusado utilizó gas pimienta contra la víctima y un compañero de trabajo. Luego impidió que Barrionuevo escapara, la golpeó y tomó una cuchilla del comercio para atacarla repetidamente.

Qué dice la sentencia

Según la sentencia, Sarria le provocó más de 30 heridas con el arma blanca. La mujer logró sobrevivir gracias a la intervención de personas que se encontraban en el lugar, quienes arrojaron objetos y utilizaron una barra de hierro para intentar detener al agresor. Finalmente, la víctima consiguió quitarle el cuchillo y escapar.

Los jueces destacaron la contundencia de las pruebas incorporadas al expediente, especialmente las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local.

“La mera visualización basta por sí sola para sostener la afirmación previamente efectuada”, sostuvo el juez Alterini en referencia a las filmaciones.

Tras el ataque, efectivos policiales encontraron a Sarria dentro del comercio. Según consta en el fallo, el hombre tomó un cuchillo y expresó: "mi hija no me quiere, me voy a matar". Luego se provocó cortes en el cuello antes de ser reducido y detenido.

El informe médico

Los informes médicos incorporados a la causa confirmaron que Barrionuevo sufrió 37 lesiones, varias de ellas de entre cuatro y cinco centímetros de extensión, que requirieron suturas y posteriores intervenciones médicas.

Durante el juicio, el fiscal solicitó una condena de 12 años de prisión y sostuvo que el ensañamiento había quedado demostrado por la cantidad y características de las heridas provocadas.

La defensora oficial Laura Isabel Ayala, en tanto, no cuestionó la responsabilidad penal de su asistido. El acusado reconoció los hechos durante el debate oral y pidió disculpas a la víctima.

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