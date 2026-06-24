"Es un hombre instruido": apuñaló 37 veces a su ex pareja y recibió la pena mínima de 10 años

También señalaron que el acusado es “un hombre instruido”, con contención familiar y hábitos laborales, y que comprendió la gravedad de lo sucedido.

Con esos elementos, el tribunal resolvió imponer la pena mínima prevista para este delito. La condena será cumplida en prisión.

El hecho

El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2024, cuando Sarria ingresó al local donde trabajaba Adriana Débora Barrionuevo y la atacó delante de clientes y compañeros de trabajo.

De acuerdo con la resolución judicial, el hombre actuó motivado por el deterioro de la relación con su hija tras la separación de la pareja. Durante el proceso quedó acreditado que su intención era matar a la víctima.

“El objetivo real de Sergio Raúl Sarria al efectuar las diversas lesiones cortantes sobre el cuerpo de Adriana Débora Barrionuevo no era otro que causarle la muerte; extremo éste que, afortunadamente, no logró”, señalaron los magistrados.

La agresión comenzó cuando el acusado utilizó gas pimienta contra la víctima y un compañero de trabajo. Luego impidió que Barrionuevo escapara, la golpeó y tomó una cuchilla del comercio para atacarla repetidamente.

Qué dice la sentencia

Según la sentencia, Sarria le provocó más de 30 heridas con el arma blanca. La mujer logró sobrevivir gracias a la intervención de personas que se encontraban en el lugar, quienes arrojaron objetos y utilizaron una barra de hierro para intentar detener al agresor. Finalmente, la víctima consiguió quitarle el cuchillo y escapar.

Los jueces destacaron la contundencia de las pruebas incorporadas al expediente, especialmente las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local.

“La mera visualización basta por sí sola para sostener la afirmación previamente efectuada”, sostuvo el juez Alterini en referencia a las filmaciones.

Tras el ataque, efectivos policiales encontraron a Sarria dentro del comercio. Según consta en el fallo, el hombre tomó un cuchillo y expresó: "mi hija no me quiere, me voy a matar". Luego se provocó cortes en el cuello antes de ser reducido y detenido.

El informe médico

Los informes médicos incorporados a la causa confirmaron que Barrionuevo sufrió 37 lesiones, varias de ellas de entre cuatro y cinco centímetros de extensión, que requirieron suturas y posteriores intervenciones médicas.

Durante el juicio, el fiscal solicitó una condena de 12 años de prisión y sostuvo que el ensañamiento había quedado demostrado por la cantidad y características de las heridas provocadas.

La defensora oficial Laura Isabel Ayala, en tanto, no cuestionó la responsabilidad penal de su asistido. El acusado reconoció los hechos durante el debate oral y pidió disculpas a la víctima.