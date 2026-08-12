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Lizy Tagliani sorprendió con su nuevo emprendimiento: el inesperado rubro al que se suma

Lizy Tagliani sorprendió al revelar que sumará un nuevo rubro a su vida laboral. El proyecto ya está en marcha y tiene un vínculo muy especial detrás.

12 ago 2026, 22:24
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Lizy Tagliani
Lizy Tagliani

Lizy Tagliani es una de esas figuras que no se quedan quietas. Multifacética y siempre dispuesta a encarar nuevos desafíos, la conductora y humorista decidió sumar un nuevo rubro a su vida laboral y, esta vez, lo hará de una manera muy especial: acompañada por un amigo de toda la vida y volviendo, de alguna manera, a sus raíces.

La información la reveló por Karina Iavícoli en LAM (América TV), quien contó detalles del nuevo proyecto que Lizy ya puso en marcha. "Ella dijo que quiere sumar otro rubro, ella es de hacer muchas cosas, no se queda con un solo plan", comenzó diciendo la periodista, mientras los panelistas intentaban adivinar de qué se trataba. "¿Cancha de pádel?", "¿Parripollo?", "¿Lavadero de autos?", "¿Centro de Estética?", "¿Restaurant?", fueron algunas de las opciones que surgieron al aire.

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Sin embargo, Iavícoli sorprendió a todos con una respuesta que despejó las dudas: "La figura es Lizy Tagliani". Según explicó la periodista, el nuevo emprendimiento tiene un componente especialmente emotivo para la conductora, ya que está relacionado con una persona muy cercana y con una actividad que conoce desde hace décadas. "Esto que va a hacer es con mucho amor, porque es como volver a las raíces. Clemente se llama su amigo", dijo sobre el amigo con quien se asoció. "Un amigo que tiene desde hace 50 años, que lo conoce, que el papá ya se dedicaba a esto, y tienen una inmobiliaria", agregó.

El proyecto estará ubicado "en Adrogué", y, según contó Iavícoli, Lizy ya comenzó a trabajar en esta nueva etapa. Además, la periodista dio detalles sobre cómo será la participación de la conductora en el emprendimiento y aclaró que no se trata de que deje sus otras actividades para dedicarse exclusivamente al nuevo rubro. "Me dijo: 'Montamos la oficina todo'. Me dijo: 'No es que voy a estar ocho horas todos los días', pero va a estar acompañando cuando alguien quiera vender una casa", cerró Iavícoli.

Cómo fue el increíble error de Lizy Tagliani al comprar la camiseta de la Selección a su hijo

En plena fiebre por el Mundial 2026, Lizy Tagliani sorprendió al contar una divertida anécdota: el insólito error que cometió cuando quiso regalarle la camiseta de la Selección Argentina a su hijo Tati.

La historia la compartió en un video que subió a su Instagram, donde relató paso a paso lo que le ocurrió y terminó provocando carcajadas entre sus seguidores.

"Se viene el mundial pero no todos sabemos mucho de fútbol jajaja", escribió la conductora en su publicación. Y enseguida arrancó con su relato: “Todos amamos a Messi, ¿verdad? Estamos fanatizados, amamos a nuestro equipo argentino, no hay duda. Estamos ahí acompañando y haciendo el aguante”.

Con entusiasmo, Lizy explicó: “Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, al Tati”.

Pero fiel a su estilo, agregó con humor: “Claro, me olvidé que antes que mami, fui una trava, pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short espectacular que le quedaba espectacular”.

Entre risas, continuó evocando esa época: “Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava! No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta. No, de las otras”.

Finalmente, relató cuál fue el error: al entrar a un local creyó que vendían camisetas de la Selección, pero en realidad eran de Racing. Fue su marido Sebastián Nebot quien le hizo notar la confusión.

“Veo un local todo celeste y blanco y arriba decía La acadé, yo fui y se lo compré. Y acá está, se lo muestro a Sebastián re contenta, le muestro una foto, y bueno, ahí me explicó todo”, cerró Lizy entre carcajadas, revelando que terminó con la camiseta de Racing en lugar de la de la Selección.

     

 

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