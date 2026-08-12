Lizy Tagliani sorprendió con su nuevo emprendimiento: el inesperado rubro al que se suma

Cómo fue el increíble error de Lizy Tagliani al comprar la camiseta de la Selección a su hijo

En plena fiebre por el Mundial 2026, Lizy Tagliani sorprendió al contar una divertida anécdota: el insólito error que cometió cuando quiso regalarle la camiseta de la Selección Argentina a su hijo Tati.

La historia la compartió en un video que subió a su Instagram, donde relató paso a paso lo que le ocurrió y terminó provocando carcajadas entre sus seguidores.

"Se viene el mundial pero no todos sabemos mucho de fútbol jajaja", escribió la conductora en su publicación. Y enseguida arrancó con su relato: “Todos amamos a Messi, ¿verdad? Estamos fanatizados, amamos a nuestro equipo argentino, no hay duda. Estamos ahí acompañando y haciendo el aguante”.

Con entusiasmo, Lizy explicó: “Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, al Tati”.

Pero fiel a su estilo, agregó con humor: “Claro, me olvidé que antes que mami, fui una trava, pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short espectacular que le quedaba espectacular”.

Entre risas, continuó evocando esa época: “Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava! No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta. No, de las otras”.

Finalmente, relató cuál fue el error: al entrar a un local creyó que vendían camisetas de la Selección, pero en realidad eran de Racing. Fue su marido Sebastián Nebot quien le hizo notar la confusión.

“Veo un local todo celeste y blanco y arriba decía La acadé, yo fui y se lo compré. Y acá está, se lo muestro a Sebastián re contenta, le muestro una foto, y bueno, ahí me explicó todo”, cerró Lizy entre carcajadas, revelando que terminó con la camiseta de Racing en lugar de la de la Selección.