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Causa Facundo Moyano: quiénes son los 14 testigos clave citados en la investigación por Candela Arizaga

Policías, médicos, empleados de seguridad, familiares y allegados fueron convocados para declarar durante agosto. La fiscalía busca reconstruir lo ocurrido la madrugada en que se produjo el episodio en Belgrano y el exdiputado continúa imputado.

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La Justicia escuchará a 14 testigos en la causa que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga. (Foto: archivo)

La Justicia escuchará a 14 testigos en la causa que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga. (Foto: archivo)

La investigación sobre el episodio que involucró al exdiputado Facundo Moyano y a Candela Arizaga sumará una nueva etapa durante agosto con la declaración de 14 testigos convocados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3. Las audiencias fueron programadas entre el 13 y el 31 de agosto y abarcan a personas que participaron de distintas instancias del caso, desde el operativo policial hasta la atención médica de la joven.

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El dirigente sindical sostuvo que la joven sufrió un paro cardíaco y afirmó que fue él quien pidió ayuda a la Policía y una ambulancia. (Foto: captura de pantalla).

Entre los citados figuran empleados de seguridad del edificio donde ocurrió el hecho, efectivos de la Policía de la Ciudad, profesionales de la salud, familiares de Arizaga y personas que estuvieron junto a ella durante los días posteriores al episodio.

La investigación sobre el episodio que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumará una nueva etapa durante agosto con la declaración de 14 testigos. (Foto: archivo)

La investigación sobre el episodio que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumará una nueva etapa durante agosto con la declaración de 14 testigos. (Foto: archivo)

Quiénes y cuándo declaran

El cronograma comenzará el miércoles 13 de agosto. A las 9 declarará Juan Ramón Pavón, empleado de seguridad del edificio donde reside Moyano. Una hora más tarde lo hará Diego Nahuel Astrada, también integrante del personal de seguridad del lugar. A las 11 será el turno de Nelson David Maza, quien realizó el llamado al 911.

Las audiencias continuarán el martes 18 de agosto con las declaraciones de Matías Ríos, inspector de la Policía de la Ciudad y oficial preventor, Estefanía Verón, integrante de la fuerza que acompañó el traslado de Arizaga al hospital, y Silvana Salerno, la policía que entrevistó a la joven durante su internación.

Para el miércoles 19 de agosto fueron convocadas Melina Anahí Nieva, oficial de consigna en el hospital al momento del alta médica; Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que intervino en el lugar de los hechos; y Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe médico realizado a Moyano durante su detención.

El jueves 20 de agosto será el turno de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga durante su internación; Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano; y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de la joven, quien la acompañó durante la internación y al momento de recibir el alta.

Las últimas declaraciones previstas corresponden al lunes 31 de agosto. Ese día fueron citadas Miriam Puntonet, madre de Arizaga, y Victoria Arizaga, hermana de la influencer.

Las últimas declaraciones previstas corresponden a la madre y la hermana de Candela Arizaga. (Foto: captura de pantalla)

Las últimas declaraciones previstas corresponden a la madre y la hermana de Candela Arizaga. (Foto: captura de pantalla)

La causa sigue abierta y Moyano continúa imputado

Moyano fue demorado durante la madrugada del 4 de agosto en un departamento del barrio porteño de Belgrano después de varios llamados al 911 que alertaban sobre una mujer semidesnuda corriendo por la vía pública.

La persona involucrada era Candela Arizaga, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Pirovano. En ese contexto, el exdiputado quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, inicialmente bajo una investigación vinculada a un presunto caso de violencia de género.

Días más tarde, Arizaga se presentó ante la fiscalía y declaró que Moyano no la había agredido ni le había impedido abandonar el departamento. Además, atribuyó lo ocurrido a una descompensación relacionada con el consumo de sustancias.

Pese a esa modificación en su versión de los hechos, la Justicia resolvió mantener la imputación contra el exdiputado y rechazó el pedido presentado por su defensa para dejar sin efecto la restricción perimetral que le impide acercarse a la joven.

En pocas palabras

  • Investigación: La causa sobre Facundo Moyano y Candela Arizaga suma 14 testigos clave en agosto.
  • Citaciones: Declaran policías, médicos, personal de seguridad y familiares de Arizaga.
  • Situación judicial: Moyano continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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