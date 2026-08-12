Causa Facundo Moyano: quiénes son los 14 testigos clave citados en la investigación por Candela Arizaga

Para el miércoles 19 de agosto fueron convocadas Melina Anahí Nieva, oficial de consigna en el hospital al momento del alta médica; Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que intervino en el lugar de los hechos; y Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad que elaboró el informe médico realizado a Moyano durante su detención.

El jueves 20 de agosto será el turno de Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a Arizaga durante su internación; Miriam Josefina García, empleada doméstica de Moyano; y Sol Estrada Hildebrandt, amiga de la joven, quien la acompañó durante la internación y al momento de recibir el alta.

Las últimas declaraciones previstas corresponden al lunes 31 de agosto. Ese día fueron citadas Miriam Puntonet, madre de Arizaga, y Victoria Arizaga, hermana de la influencer.

Las últimas declaraciones previstas corresponden a la madre y la hermana de Candela Arizaga. (Foto: captura de pantalla)

La causa sigue abierta y Moyano continúa imputado

Moyano fue demorado durante la madrugada del 4 de agosto en un departamento del barrio porteño de Belgrano después de varios llamados al 911 que alertaban sobre una mujer semidesnuda corriendo por la vía pública.

La persona involucrada era Candela Arizaga, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Pirovano. En ese contexto, el exdiputado quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, inicialmente bajo una investigación vinculada a un presunto caso de violencia de género.

Días más tarde, Arizaga se presentó ante la fiscalía y declaró que Moyano no la había agredido ni le había impedido abandonar el departamento. Además, atribuyó lo ocurrido a una descompensación relacionada con el consumo de sustancias.

Pese a esa modificación en su versión de los hechos, la Justicia resolvió mantener la imputación contra el exdiputado y rechazó el pedido presentado por su defensa para dejar sin efecto la restricción perimetral que le impide acercarse a la joven.