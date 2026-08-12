Luana y Danelik se cruzaron fuerte en Gran Hermano y una inesperada frase quedó resonando: "Vos sos bastante..."

La discusión continuó cuando Danelik le pidió que precisara cuáles habían sido esos supuestos palos. "¿Qué te dije, a ver?", preguntó. Luana no dudó en responder: "Que ya me empezaste a perjudicar".

Sin embargo, Danelik negó haber dicho eso y reveló cuál había sido, según su versión, el verdadero mensaje que quiso transmitirle a su compañera. "No, no, no, te dije: 'Alejate de mi marido'. Vos sos bastante rapidita", disparó, en una frase que elevó todavía más la temperatura del intercambio.

Luana tomó el comentario con cierta ironía y respondió: "Un poquito, un poquito. Está todo bien. Están casados, así no te preocupes". La respuesta generó una nueva reacción de Danelik, que cerró el tenso momento con una expresión de sorpresa: "¡Ay, qué forte!".

El cruce se produjo luego de que Luana hiciera pública su marcha atrás respecto de la elección de Danelik. Desde la habitación de streaming, la jugadora había reconocido que esperaba encontrar en ella una contención dentro de la casa, pero aseguró que ocurrió todo lo contrario y hasta manifestó su deseo de que se vaya para que ingrese La Maciel.

Qué dijo Luana sobre Danelik en Gran Hermano

En la etapa final de Gran Hermano Generación Dorada, la convivencia dentro de la casa se volvió más intensa que nunca. El último martes, las jugadoras recibieron una visita inesperada: varios exparticipantes regresaron al reality de Telefe con el objetivo de fortalecer el juego de quienes aún siguen en competencia.

En medio de esa dinámica, Luana sorprendió al elegir a Danelik para que volviera a ingresar. Sin embargo, con el paso de las horas, la participante comenzó a dudar de su decisión y, desde la habitación de streaming, admitió que se arrepintió de haberla elegido.

Al explicar las razones detrás de su elección, Luana recordó el vínculo que ambas compartieron en el pasado y reconoció que su decisión estuvo influida tanto por una estrategia de juego como por cuestiones personales.

"Mi respuesta cuando la elegí dije: 'Me gustaría tratar de ser un poco más mental y pensar en mi juego'. Y yo pensaba: 'A ver, en cierto punto a la hora de elegir a Danelik también yo sentía que estaba perjudicando a Sol', porque yo sabía que ellas se llevaban bien, pero no sabía que se llevaban tan bien", comenzó relatando.

Y continuó: "Danelik fue mi amiga en su momento, nos peleamos, terminó todo mal y también sé que es una persona bastante inteligente a la hora del juego, es divertida y entonces yo sentía que me podía sumar en todos los aspectos. Aparte, yo sentía la necesidad de volver a tener como una segunda oportunidad con ella porque cuando ella se fue, no me arrepiento de lo que hice, ni siquiera la saludé, no me despedí de ella, entonces fue un montón".

Sin embargo, la experiencia no resultó como Luana esperaba. La participante aseguró que, lejos de encontrar apoyo en Danelik, su presencia terminó generándole incomodidad. Por eso, ahora busca revertir su elección y pidió públicamente ayuda para impulsar una campaña que permita el ingreso de La Maciel. "Me encantaría, gente, que me ayuden a hacer una campaña, que pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik. Ella está en un mood en donde no quiere pelear. Yo voy a hablar con ella, le voy a decir lo que siento", expresó.

Además, Luana analizó el comportamiento actual de Danelik dentro de la casa y dejó claro que su vínculo con Brian es uno de los motivos por los que desea que abandone el juego. "Ella está en un mood donde no le interesa tener conflictos ni nada por el estilo, está pegada a Brian, no hace otra cosa y necesito que me ayuden a hacer que se vaya. Quiero que se vaya ella y que entre La Maciel", concluyó.