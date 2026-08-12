Julieta Poggio reveló cómo tomó Daniela Celis el noviazgo de su hermana Lolo con Nick Sicaro

"Nos re amamos entre las tres", destacó Julieta el vínculo que mantiene tanto con su hermana como con Daniela y remarcó que el nuevo romance no modificó la relación entre ellas.

Cómo blanqueron su romance Nick Sicaro y Lolo Poggio

Dos exparticipantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sorprendieron al hacer público su romance. Se trata de Nick Sicaro y Lolo Poggio, quienes decidieron blanquear una relación que hasta ahora habían mantenido con bajo perfil.

El anuncio generó repercusión porque, hasta hace poco, Sicaro había mantenido una relación con Daniela Celis, vínculo que también había quedado expuesto durante el reality y que despertó distintas especulaciones entre los seguidores del programa.

Durante una charla en Todo lo Contrario, ambos fueron consultados directamente sobre su presente sentimental. “¿Están enamorados uno de otro?”, les preguntaron. “ Sí ”, respondieron, mientras recibían los aplausos de quienes se encontraban presentes.

Luego llegó el momento de contar cómo nació el romance. Ante la pregunta “¿Cómo surgió esto?”, Lolo recordó que la atracción entre ambos había comenzado dentro de la casa, aunque decidió no avanzar en aquel momento por la situación sentimental de Nick.

“ En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió ”, explicó.