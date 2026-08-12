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Julieta Poggio reveló cómo tomó Daniela Celis el noviazgo de su hermana Lolo con Nick Sicaro

Julieta Poggio reveló cómo tomó Daniela Celis el romance de su hermana Lolo con Nick Sicaro, una relación que sorprendió especialmente por el vínculo de amistad que la une a la expareja del joven.

12 ago 2026, 22:00
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Julieta Poggio reveló cómo tomó Daniela Celis el noviazgo de su hermana Lolo con Nick Sicaro

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Julieta Poggio reveló cómo tomó Daniela Celis el noviazgo de su hermana Lolo con Nick Sicaro

Lolo Poggio y Nick Sicaro blanquearon su romance y la noticia llamó especialmente la atención por un detalle: Julieta, hermana de la ex Gran Hermano, es una de las amigas más cercanas de Daniela Celis, expareja del joven.

En ese contexto, la mayor de las hermanas decidió contar en Después que Todos (Resumido) cómo fue el encuentro entre ambas después de que se conociera la relación y reveló si la noticia generó algún tipo de incomodidad.

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"Que venga Lolo Poggio acá, ¿qué me dicen a mí? Posta que no hay ninguna situación de mierda. Está todo súper hablado", expresó Julieta, dejando en claro que la relación de su hermana con el exnovio de Daniela no generó un enfrentamiento familiar ni entre amigas.

Ante la consulta sobre si había existido algún tipo de malestar entre las partes involucradas, la mayor de las hermanas Poggio fue contundente y descartó cualquier tensión: "En ninguna de las partes".

"Nos re amamos entre las tres", destacó Julieta el vínculo que mantiene tanto con su hermana como con Daniela y remarcó que el nuevo romance no modificó la relación entre ellas.

Cómo blanqueron su romance Nick Sicaro y Lolo Poggio

Dos exparticipantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sorprendieron al hacer público su romance. Se trata de Nick Sicaro y Lolo Poggio, quienes decidieron blanquear una relación que hasta ahora habían mantenido con bajo perfil.

El anuncio generó repercusión porque, hasta hace poco, Sicaro había mantenido una relación con Daniela Celis, vínculo que también había quedado expuesto durante el reality y que despertó distintas especulaciones entre los seguidores del programa.

Durante una charla en Todo lo Contrario, ambos fueron consultados directamente sobre su presente sentimental. “¿Están enamorados uno de otro?”, les preguntaron. “ ”, respondieron, mientras recibían los aplausos de quienes se encontraban presentes.

Luego llegó el momento de contar cómo nació el romance. Ante la pregunta “¿Cómo surgió esto?”, Lolo recordó que la atracción entre ambos había comenzado dentro de la casa, aunque decidió no avanzar en aquel momento por la situación sentimental de Nick.

En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió ”, explicó.

     

 

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