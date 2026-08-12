El viceministro de Economía anticipó que el BCRA sumará U$S 10.000 millones a las reservas antes de 2027

“Hay un potencial hacia adelante mucho mayor del consenso. En el RIGI se han presentado 150.000 millones de solicitudes de inversión, hemos aprobado 50.000 millones y 4.500 millones se han materializado. El 97% está por delante", señaló.

Y agregó: "Todo lo que tiene Argentina hoy está alineado a lo que necesita el mundo, por los recursos naturales y también simplemente por el atraso en las últimas décadas. Solo por convergencia deberíamos crecer a tasas del 4,5%”.

Daza anticipó un escenario económico diferente para 2027

El secretario de Política Económica sostuvo que el Gobierno llegará a las elecciones presidenciales de 2027 en condiciones económicas diferentes a las que enfrentó en 2025.

“Enfrentamos 2027 en condiciones diferentes. Vamos a llegar con U$S 20.000 millones más de reservas, cuentas externas más robustas, superávit fiscal, inflación bajando y economía creciendo”, pronosticó.

Para el funcionario, las elecciones por sí mismas no son el origen de las crisis económicas. El factor determinante, según planteó, está relacionado con los desequilibrios macroeconómicos y con la posibilidad de que se interrumpa la continuidad del rumbo económico.

“Lo que genera crisis no son las elecciones, sino los desequilibrios macro y la posibilidad de un quiebre en la continuidad del rumbo”, afirmó y llamó a preservar la estabilidad alcanzada por las principales variables de la economía.

En ese marco, Daza planteó la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y en el sistema financiero argentino. En ese sentido, sostuvo que una parte de la sociedad todavía mantiene una fuerte desconfianza hacia el Estado y evita depositar sus ahorros en los bancos.

“Restaurar la confianza en la legitimidad del Estado argentino”, planteó el funcionario, quien sostuvo que “la gente no quiere poner la plata en el sistema financiero” porque “le tiene más miedo al Estado que a un motochorro”.

Daza consideró finalmente que el hecho de que el ajuste no haya sido impuesto por el mercado constituye una diferencia respecto de otros procesos económicos. “Que el ajuste no haya sido impuesto por el mercado es un paso adelante”, sostuvo.