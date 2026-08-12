La desgarradora carta que Matías Álvarez Guardia escribió un año antes de ser asesinado y que complica a su novia

El segundo manuscrito tenía como destinataria a Cantero y expresaba el afecto que el joven sentía por ella. “Te amo inmensamente, sos una persona muy especial para mí y lo único que espero es tenerte siempre en mi vida. Feliz cumple fea”, decía la nota.

La hermana de la víctima pidió que se haga justicia

Después de presentarse ante la Fiscalía, Gómez Guardia habló con medios locales y reclamó que la investigación avance con rapidez.

“Quiero que esto termine, que este juicio termine lo más rápido posible para darle descanso eterno a mi hermano”, manifestó.

La mujer también defendió a Álvarez Guardia y rechazó que hubiera ejercido violencia contra Cantero. “Pongo las manos en el fuego por mi hermano, él jamás le tocó un pelo a Victoria”, afirmó.

Las entradas de cine que fueron incorporadas al expediente

Entre los elementos que Gómez Guardia llevó a la Fiscalía también había dos entradas de cine. Según explicó, los tickets corresponden a la noche del sábado 1 de agosto, cuando Álvarez Guardia y Cantero fueron juntos a ver una película, un día antes del crimen.

Los documentos fueron encontrados por la familia cuando intentaba mover la camioneta del joven. Durante la revisión del vehículo, Gómez Guardia halló tanto los manuscritos como las entradas de cine.

El informe determinó que Álvarez Guardia tenía 1,40 g/l de alcohol en sangre al momento de su muerte. (Foto: archivo)

A esos elementos se sumaron los resultados del examen toxicológico realizado a Álvarez Guardia. El informe determinó que tenía 1,40 g/l de alcohol en sangre al momento de su muerte. Los estudios tampoco detectaron estupefacientes.

La Fiscalía dispuso la reserva de las actuaciones

La aparición de estos nuevos elementos se produjo después de que la fiscal González de Pacce ordenara mantener bajo reserva las actuaciones y solicitara a las partes que no difundieran imágenes, registros audiovisuales ni documentación del expediente.

La disposición alcanza a los abogados de la familia de Álvarez Guardia y a los defensores de Cantero, quien está imputada por homicidio agravado por el vínculo. La Fiscalía adoptó la medida después de detectar que los abogados habían difundido actuaciones y constancias de la investigación.

Para la fiscal, esa difusión podía perjudicar la imagen de las personas involucradas y afectar el desarrollo de la causa. También consideró necesario proteger la dignidad y la memoria de la víctima y de sus familiares debido a la gravedad del hecho investigado.

Cantero permanece alojada en la Comisaría 11° de Resistencia mientras continúa la investigación. En tanto, todavía se esperan los resultados de los estudios que permitirán establecer cuándo y cómo se produjeron las lesiones que presentaba al momento de ser detenida.