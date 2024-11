Quién es el actor de cine que intentó asesinar de 28 puñaladas a su pareja en una pizzería

Con domicilio registrado en San Justo, Sarria es actor y comediante de stand up; dicta diversos cursos de actuación y participó de largometrajes como Hombres de Piel Dura.

Sarria comenzó su relación con la actuación hace casi una década, cuando protagonizaba diversos shows de humor a la gorra en teatros porteños que él mismo difundía a través de sus redes sociales.

sergio-sarria-presentando-la-secta-del-gatilla-una-de-las-peliculas-que-protagonizo-foto-facebooksergio-sarria-D6MAIYXXHNGIBAP4WXZIJBZRAE.avif

En aquella época, hace más de ocho años, compartía escenario con figuras del stand up que hoy son conocidas a nivel nacional como Lucas Upstein y Emilio González Moreira. En paralelo, participaba como extra en algunas películas.

En 2018 tuvo un papel relevante en la película “La venganza de Ambar”, dirigida por Cinthya Glezer, y ahí comenzó a tener más participación en producciones cinematográficas. Ese mismo año formó parte de la película “La secta del gatillo”.

Para mediados de 2019 estrenó otro rol protagónico en la película “Hombres de piel dura”, que fue presentada en el Cine Gaumont y que llegó a ser presentada en la selección oficial de la semana internacional de cine de Valladolid de aquel año.

La pandemia lo llevó a buscar nuevos rumbos dentro del arte y durante los meses de cuarentena se volcó a publicar videos en Youtube donde recordaba la vida de diferentes personajes del cine y la televisión.

El paso del tiempo lo volcó directamente a esa plataforma donde continuó publicando videos, pero en este caso de entrevistas a diferentes personalidades del espectáculo nacional. Una de las últimas que hizo, en octubre, fue a “Nico” de Brigada Cola.

sergio-sarria-presentando-una-de-las-peliculas-en-las-que-participo-foto-facebooksergio-sarria-H3W25RPVENEHPPHZLN545NQ7LM.avif

También publicó un video con su hija, a quien se refirió durante el brutal ataque que cometió el lunes. “Mi hija no me quiere, me voy a matar”, dijo antes de clavarse en el cuello la misma cuchilla con la que había atacado a la víctima.

En su cuenta de Facebook parecía dejar mensajes sobre la crisis que estaba viviendo. “No se aguanta más esto, parece no haber salida. Cada vez peor, LPM”, se puede ver en una de las publicaciones, entre medio de los distintos videos que difundía.

Su última publicación en su cuenta personal de Instagram había sido hace seis días, tres días antes del ataque, donde invitaba a su público a participar de la proyección de “Exterminators 3″ durante los primeros días de diciembre.

Así fue el brutal ataque

El episodio, que tomó estado público en las últimas horas, sucedió el lunes pasado a las 20.45. La víctima, de 45 años, se encontraba en la cocina del comercio, situado en Quesada y Avenida Cabildo, cuando el agresor, de 41, se acercó hasta el mostrador y saltó hacia ella.

Según puede verse en las imágenes tomadas por los cámaras de seguridad del local, el sujeto la tomó del cuello, la tiró hacia el piso y, de inmediato, comenzó a lanzar las puñaladas.

Embed

La investigación del hecho, con una calificación de tentativa de femicidio está a cargo del Juzgado N°29 y de la Fiscalía Núñez-Saavedra, cuyo titular es José Campagnoli.