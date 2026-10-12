Estaba bailando en una reunión familiar, cayó desde un balcón y todo terminó en tragedia

El fuerte impacto contra el suelo le provocó graves traumatismos en la cabeza y otras partes del cuerpo, según informó el medio local El Esquiú.

Tras la caída, las personas que se encontraban en la vivienda solicitaron asistencia médica. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero cuando los profesionales llegaron, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Investigan cómo fue la caída del hombre que murió durante una reunión familiar

Luego de que se confirmara el fallecimiento, efectivos policiales y especialistas de la Dirección General de Criminalística realizaron las primeras tareas periciales en la propiedad.

Los investigadores concentraron su trabajo en la galería y el balcón desde donde cayó Vargas, con el objetivo de establecer si existió alguna falla estructural o circunstancia que pudiera haber contribuido al desenlace.

En ese marco, se efectuaron relevamientos fotográficos y planimétricos de las barandas y de los sectores cercanos al lugar de la caída.

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno, que dispuso iniciar una causa caratulada preventivamente como “Actuaciones de Oficio”.

Además, las autoridades judiciales ordenaron la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte antes de entregar el cuerpo a sus familiares.

La muerte de Vargas generó numerosas expresiones de pesar en las redes sociales. Entre los mensajes de acompañamiento se destacó el de la comunidad educativa del Colegio Padre Ramón de la Quintana, que manifestó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

Otra tragedia en Río Negro: un trabajador murió al caer de un techo desde siete metros

Un accidente fatal de características diferentes ocurrió el viernes en Cipolletti, provincia de Río Negro, donde un trabajador de 29 años murió después de caer desde aproximadamente siete metros de altura mientras realizaba reparaciones en el techo de un galpón.

La víctima fue identificada como Abraham Alejandro Carrizo, quien se encontraba trabajando sobre la cubierta de un depósito ubicado en Italia 365, alrededor de las 17.26.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el joven pisó una chapa transparente de policarbonato que no soportó su peso, lo que provocó que se precipitara hacia el interior del inmueble.

Abraham Alejandro Carrizo, de 29 años, murió en Cipolletti tras caer desde siete metros de altura mientras reparaba el techo de un galpón. (Foto: redes sociales).

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, el trabajador no utilizaba arnés de seguridad al momento del accidente.

Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría Cuarta acudió al establecimiento y solicitó asistencia médica. Debido a la gravedad de las lesiones, una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) lo trasladó bajo código rojo al hospital Pedro Moguillansky. Sin embargo, al ingresar al centro de salud, los médicos constataron que ya no tenía signos vitales.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez, explicó que los investigadores tomaron declaración a los compañeros que estaban trabajando junto a Carrizo. “Por el momento no tenemos intervención de otra persona, tenemos testimonio de los compañeros de trabajo que estaban en el lugar”, señaló el funcionario policial en declaraciones a LM Cipolletti.

La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha, mientras que personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para reconstruir el accidente.