Conmoción por la tragedia familiar de un famoso actor: murió su hija de 13 años y publicó un doloroso mensaje

“Era la luz de nuestras vidas”, expresaron, al tiempo que destacaron su personalidad cariñosa, su inteligencia, su creatividad y la pasión que sentía por el baile. También pidieron oraciones y privacidad para atravesar el duelo en familia.

Fiona era la segunda de las tres hijas del matrimonio. Su hermana mayor, Mabel, de 17 años, y la menor, Nixie, de 10, también enfrentan la pérdida junto a sus padres.

En los días posteriores, Mabel compartió fotografías de distintos momentos de su infancia junto a Fiona. El sábado 3 de octubre publicó un homenaje en el que expresó su amor por su hermana y dejó una promesa que conmovió a quienes la leyeron: “Te honraré eternamente y mantendré vivo tu recuerdo”.

El abuelo de la adolescente, Chuck Lowe, también le dedicó unas palabras en las redes sociales, acompañadas por una imagen de ella en una piscina.

Mientras tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad escolar continúan acompañando a la familia. Fiona era recordada por su sensibilidad artística, su amabilidad y su amor por la danza, una pasión que ocupaba un lugar central en su vida.

La reciente publicación de Chad Lowe no fue una despedida explícita, pero volvió a poner el foco en el difícil proceso que atraviesa la familia. En medio de una pérdida devastadora, una reflexión sobre el duelo y la espiritualidad se convirtió en su primera aparición pública en redes desde la muerte de su hija.