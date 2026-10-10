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Tragedia en la Panamericana: choque entre dos autos, incendio y un muerto

La única víctima fatal tenía 48 años y viajaba en un Honda Civic gris que chocó contra una Honda CR-V. En tanto, el otro conductor debió ser hospitalizado y dio positivo en el test de alcoholemia.

El choque entre dos autos provocó un incendio y dejó una víctima fatal en la Panamericana

El choque entre dos autos provocó un incendio y dejó una víctima fatal en la Panamericana, a la altura de la salida de Ugarte.

Un hombre de 48 años murió este sábado por la mañana tras el choque entre dos autos, a la altura del kilómetro 15,5, cerca de la salida de Ugarte, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

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La víctima fue hallada sin vida dentro de un Honda Civic gris que colisionó con una Honda CR-V. Tras el impacto, este último vehículo se incendió y quedó prácticamente destruido.

El conductor de la CR-V, identificado como A.S., de 21 años, sufrió politraumatismos leves y quedó fuera de peligro. Según informó A24, el test de alcoholemia dio positivo, con un resultado de 1,05.

El joven fue imputado por homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que solicitó la intervención de la Policía Científica para establecer las circunstancias del hecho.

El accidente provocó complicaciones en la circulación hacia Provincia. La concesionaria Autopistas del Sol (AuSol) informó sobre restricciones en los carriles y demoras mientras se desarrollaban las tareas en el lugar.

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