Tragedia: murió una reconocida modelo de 32 años tras descompensarse mientras acompañaba a su hijo al médico

Su representante también aseguró que llevaba una vida saludable: no fumaba, no consumía alcohol y mantenía sus controles médicos al día. Estos datos sorprendieron aún más a quienes conocían su historia, aunque no permiten establecer por sí solos qué provocó el episodio cardíaco.

Detrás de la tragedia quedó una historia de superación profesional. Giane Alves pasó de trabajar en una estación de servicio a abrirse camino en algunas de las principales capitales de la moda internacional.

Su carrera comenzó en 2015, cuando tenía alrededor de 21 años. En aquel momento trabajaba en una gasolinera y una cazatalentos de una agencia de modelos se acercó a ella durante su jornada laboral para ofrecerle una oportunidad en el mundo de la moda.

Aunque inicialmente no tenía previsto dedicarse a esa actividad, decidió aceptar la propuesta. Así comenzó un recorrido que incluyó audiciones, sesiones fotográficas y castings, hasta que logró consolidarse profesionalmente.

Con el paso del tiempo, Alves consiguió trabajar en Londres, Nueva York y Milán, y participó en proyectos vinculados con publicaciones reconocidas como Vogue Brasil, Vogue Italia, L'Officiel y Elle.

Sin embargo, durante los últimos años tomó una decisión que modificó sus prioridades: regresar a su región natal, en el interior de Bahía, para construir una vida más tranquila junto a su esposo y sus hijos.

Lejos del ritmo de las grandes capitales, la modelo comenzó a priorizar la vida familiar y la crianza de sus chicos, sin abandonar por completo su vínculo con la moda. En sus redes sociales compartía tanto imágenes de sus producciones profesionales como momentos cotidianos con sus seres queridos.

Su historia había comenzado de manera inesperada, con una propuesta que recibió mientras trabajaba en una gasolinera, y la llevó a escenarios internacionales. Ahora, su muerte a los 32 años deja una profunda tristeza entre quienes siguieron su carrera y un vacío en su entorno familiar, especialmente por la pérdida ocurrida pocas semanas después del nacimiento de su segundo hijo.