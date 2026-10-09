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Tragedia: murió una reconocida modelo de 32 años tras descompensarse mientras acompañaba a su hijo al médico

Tragedia total por la muerte de una reconocida modelo de 32 años que se descompensó durante una consulta médica de su hijo. Enterate.

Tragedia: murió una reconocida modelo de 32 años tras descompensarse mientras acompañaba a su hijo al médico

La industria de la moda brasileña atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Giane Alves, una modelo de 32 años que construyó una carrera internacional y llegó a trabajar en ciudades como Londres, Nueva York y Milán. La mujer murió el viernes 2 de octubre, luego de sufrir una descompensación mientras acompañaba a su hijo menor a una consulta médica de rutina.

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El episodio ocurrió en Condeúba, en el sudoeste del estado brasileño de Bahía, donde la modelo se encontraba junto a su esposo, José Pereira Sobrinho, y su hijo Gael, de 7 años. Según el testimonio de su representante y amigo, Miguel Crispim, y la información difundida por medios locales, Alves se descompensó dentro del establecimiento médico.

Pese a que recibió asistencia por parte del equipo de la clínica, no lograron salvarle la vida. De acuerdo con la información difundida, la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio.

La noticia generó un profundo impacto entre sus familiares, amigos y colegas, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió. Según relató Crispim, la modelo había dado a luz a su segundo hijo apenas 45 días antes de su muerte.

Su representante también aseguró que llevaba una vida saludable: no fumaba, no consumía alcohol y mantenía sus controles médicos al día. Estos datos sorprendieron aún más a quienes conocían su historia, aunque no permiten establecer por sí solos qué provocó el episodio cardíaco.

Detrás de la tragedia quedó una historia de superación profesional. Giane Alves pasó de trabajar en una estación de servicio a abrirse camino en algunas de las principales capitales de la moda internacional.

Su carrera comenzó en 2015, cuando tenía alrededor de 21 años. En aquel momento trabajaba en una gasolinera y una cazatalentos de una agencia de modelos se acercó a ella durante su jornada laboral para ofrecerle una oportunidad en el mundo de la moda.

Aunque inicialmente no tenía previsto dedicarse a esa actividad, decidió aceptar la propuesta. Así comenzó un recorrido que incluyó audiciones, sesiones fotográficas y castings, hasta que logró consolidarse profesionalmente.

Con el paso del tiempo, Alves consiguió trabajar en Londres, Nueva York y Milán, y participó en proyectos vinculados con publicaciones reconocidas como Vogue Brasil, Vogue Italia, L'Officiel y Elle.

Sin embargo, durante los últimos años tomó una decisión que modificó sus prioridades: regresar a su región natal, en el interior de Bahía, para construir una vida más tranquila junto a su esposo y sus hijos.

Lejos del ritmo de las grandes capitales, la modelo comenzó a priorizar la vida familiar y la crianza de sus chicos, sin abandonar por completo su vínculo con la moda. En sus redes sociales compartía tanto imágenes de sus producciones profesionales como momentos cotidianos con sus seres queridos.

Su historia había comenzado de manera inesperada, con una propuesta que recibió mientras trabajaba en una gasolinera, y la llevó a escenarios internacionales. Ahora, su muerte a los 32 años deja una profunda tristeza entre quienes siguieron su carrera y un vacío en su entorno familiar, especialmente por la pérdida ocurrida pocas semanas después del nacimiento de su segundo hijo.

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