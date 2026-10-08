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Horror en Ucrania: una bomba rusa cayó sobre una parada de colectivos y provocó una tragedia

El ataque alcanzó una zona de la ciudad ucraniana de Kramatorsk por la que circulaban colectivos urbanos y obligó a las autoridades a suspender el transporte público en dos ciudades, ante el temor de nuevas ofensivas. Hay 33 muertos.

Horror en Ucrania: una bomba rusa cayó sobre una parada de colectivos y provocó una tragedia. 

Horror en Ucrania: una bomba rusa cayó sobre una parada de colectivos y provocó una tragedia. 

Un bombardeo ruso contra la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, dejó al menos 33 muertos y 18 heridos, según informaron este jueves las autoridades ucranianas. El ataque se produjo en una calle por la que circulaban colectivos urbanos y fue denunciado por el gobierno de Volodímir Zelenski como una ofensiva contra la población civil.

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La explosión ocurrió en Kramatorsk, uno de los principales bastiones defensivos que Ucrania mantiene en la región de Donetsk, una zona estratégica que Rusia busca controlar. La magnitud del ataque llevó a las autoridades regionales a ordenar la suspensión del transporte público en esa ciudad y en la vecina Sloviansk, ante el riesgo de nuevos bombardeos.

Las primeras imágenes difundidas por la policía mostraron cuerpos sobre la calzada, escombros y los restos calcinados de un vehículo que parecía ser un colectivo. El episodio se convirtió en uno de los ataques con mayor cantidad de víctimas registrados en la región durante este año.

Cómo fue el bombardeo ruso que dejó 33 muertos en Kramatorsk

De acuerdo con la información difundida por las autoridades ucranianas, el ataque alcanzó una calle por la que circulaban dos colectivos del transporte urbano.

El presidente Volodímir Zelenski señaló que el bombardeo se produjo en una parada de colectivos, mientras que el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, denunció que las fuerzas rusas atacaron deliberadamente un lugar donde se concentraban civiles.

"Para ellos, un autobús con pasajeros es un objetivo atractivo precisamente porque un solo ataque puede matar al mayor número posible de personas", sostuvo el funcionario a través de Telegram.

Masacre en Ucrania: Rusia bombardeó dos colectivos y dejó al menos 33 muertos. (Foto: Reuters)

Masacre en Ucrania: Rusia bombardeó dos colectivos y dejó al menos 33 muertos. (Foto: Reuters)

Las imágenes difundidas tras la explosión reflejaron la gravedad de lo ocurrido. En medio de los escombros quedaron restos de vehículos destruidos y víctimas tendidas sobre el asfalto.

Moscú no se pronunció inmediatamente sobre este ataque. Rusia sostiene que no dirige sus operaciones contra civiles, aunque desde el comienzo de la invasión a gran escala, en febrero de 2022, numerosas ciudades ucranianas han sufrido bombardeos contra zonas residenciales e infraestructura civil.

Por qué Kramatorsk es una ciudad estratégica para Ucrania

Masacre en Ucrania: Rusia bombardeó dos colectivos y dejó al menos 33 muertos. (Foto: Reuters)

Masacre en Ucrania: Rusia bombardeó dos colectivos y dejó al menos 33 muertos. (Foto: Reuters)

Kramatorsk forma parte del denominado "cinturón de fortalezas" ucraniano, un conjunto de ciudades que constituye uno de los principales sistemas defensivos de Kiev en la región oriental de Donetsk.

Junto con Sloviansk y otras localidades cercanas, cumple un papel fundamental en la resistencia ucraniana frente al avance de las tropas rusas.

Durante los últimos meses, las autoridades locales denunciaron una intensificación de los ataques con drones y bombas aéreas guiadas contra estas ciudades.

El objetivo militar de Moscú es avanzar sobre los territorios de Donetsk que todavía permanecen bajo control ucraniano. De hecho, Rusia exige que Ucrania ceda el resto de la región como condición para detener los combates, una posibilidad que Kiev rechaza.

Sin embargo, el avance territorial de las fuerzas rusas en Donetsk se ralentizó considerablemente durante este año, en medio de una guerra de desgaste que continúa afectando tanto a los militares como a la población civil.

Nuevos ataques rusos contra Kiev dejaron otros tres muertos

El bombardeo en Kramatorsk se produjo en medio de una nueva escalada de ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania. Un día antes, una ofensiva aérea masiva había provocado decenas de víctimas y afectado principalmente la red eléctrica ucraniana, una infraestructura que viene siendo blanco de ataques durante la guerra.

Este jueves también se registraron bombardeos con drones contra Kiev, la capital de Ucrania, donde al menos tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas, según informó el alcalde Vitali Klitschko.

En pocas palabras

  • Bombardeo ruso: Un ataque en Kramatorsk dejó 33 muertos y 18 heridos.
  • Transporte afectado: El ataque alcanzó una calle con colectivos, suspendiendo el transporte público.
  • Zona estratégica: Kramatorsk es clave en la defensa de Donetsk, bajo ataque constante.
Resumen generado por Thinkindot AI
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