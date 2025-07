Una ex Gran Hermano confirmó su embarazo estando en la tribuna de LAM

Tras una ronda de especulaciones, fue Martina Stewart quien confirmó la noticia. "Estoy de 14 semanas", reveló. La mediática espera su primer hijo junto a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace casi tres años.

Minutos después, le preguntaron si ya sabía el sexo del bebé, y Martina respondió con humor: "Me quiero negar al que me dijeron. Estoy esperando el otro". Ante la consulta sobre el nombre elegido, no dudó: "Sí, Justino", dijo. Y cerró con una sonrisa: "Espero para el 30 de diciembre".

Embed

Filtran un video inédito de Eugenia de Gran Hermano criticando duramente a Roberto García Moritán

A pocos días de la gran final de Gran Hermano 2024 (Telefe), Eugenia Ruiz, quien se consagró como una de las favoritas del público a pesar de haber quedado en cuarto lugar, volvió a estar en boca de todos. Esta vez, no fue por alguna de sus recordadas intervenciones dentro de la casa, sino por un desopilante video que se viralizó en las últimas horas, donde se la ve desplegando su faceta de fast thinker -o más popularmente, opinóloga-, una de sus pasiones más evidentes.

El video en cuestión fue grabado por la propia Eugenia en septiembre de 2024 y publicado en su cuenta de TikTok. Allí, la santiagueña descargó toda su furia contra Roberto García Moritán en medio de su escandalosa separación de Carolina 'Pampita' Ardohain, y no se guardó nada.

“Estoy indignada, re caliente. No entiendo cómo este tipo con cara de carpincho flaco tiene el tupé de tener tres amantes en cinco años. Es una barbaridad y parece que hay más”, lanzó, entre indignada y sarcástica, con un tono que bien podría haber sido parte de un monólogo de stand up, aunque con una clara intención crítica hacia el empresario.

Lo curioso es que este contenido fue subido a su perfil varios meses antes de ingresar a la casa más famosa del país, y ya acumula más de 254 mil reproducciones. En ese momento, el divorcio entre Pampita y García Moritán era uno de los temas más comentados en los medios, y ningún programa de espectáculos dejaba de abordarlo. Desde su lugar como médica e influencer, Eugenia no dudó en expresar su postura, posicionándose firmemente del lado de la modelo. Con el mismo humor ácido que la caracterizó en el reality, también apuntó contra las supuestas amantes del político.

“¿Sabés qué me indigna? Que esas minas van y buscan tipos que no son los más hegemónicos que hay en el mercado pero como es 'el marido de', 'ay yo también quiero. Me gusta'", disparó sin filtro, y agregó con contundencia: "Son una manga de envidiosas, inseguras y zorras, con todo respeto, no me quiero imaginar”.

En ese mismo video, Eugenia también confesaba su ansiedad por ver a Pampita en el programa de Susana Giménez, donde se esperaba que contara detalles de la ruptura. Incluso se preguntaba cómo iría vestida y cuánto le pagarían por sentarse a hablar de su separación.

Hoy, con el diario del lunes, Eugenia ya sabe que Pampita cobró 10 mil dólares por esa entrevista, aunque finalmente no reveló nada, lo que generó malestar en la producción del ciclo y dejó a la diva en una posición incómoda. Sin embargo, el episodio dejó en claro las intenciones de Ruiz de insertarse en los medios.

Tal vez por eso, la producción de Gran Hermano ya la confirmó como una de las analistas de la edición dorada del reality, que se espera para el próximo verano, nuevamente por la pantalla de Telefe.