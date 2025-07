Un partcipante cantó, enamoró y propuso casamiento en La Voz Argentina: así fue el momento

Embed

"Nunca lo escuché cantar": la reacción de una madre al descubrir el talento de su hijo en La Voz Argentina

Este domingo, en La Voz Argentina (Telefe), se presentó Walter Vilches, un participante que dejó a todos boquiabiertos con su voz lírica. Pero la mayor sorpresa se la llevó su mamá, quien jamás lo había escuchado cantar.

“No me daba vergüenza. Es que nunca lo hice”, confesó el sanjuanino. “Yo desde pequeño estudio piano pero del canto no sabían nada”, agregó el director de coro. Frente a la reacción de los coaches y del conductor Nico Occhiato, la madre del concursante expresó: "Cuando él me mandó un mensaje de que había quedado seleccionado en el casting, le dije '¿de dónde saliste cantante?'. Nunca lo escuché cantar más allá de La Vaca Lola, cuando era chiquito".

Su interpretación cautivó tanto al dúo Miranda! como a Luck Ra, quienes giraron sus sillas para sumarlo a sus equipos. Finalmente, Walter optó por unirse al grupo pop y aseguró que está listo para salir de su zona de confort y explorar estilos distintos a la ópera y el canto lírico.