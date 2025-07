Melody Luz se defendió con munición pesada tras el ataque de Mariana Nannis: "Soy..."

mariana nannis.jpeg

Antes del filoso ida y vuelta entre Nannis y Luz, la pareja habló este lunes en LAM (América TV) sobre su reciente reconciliación. "Me sentí contenida, veo cambios en él", expresó Melody.

En otra parte de la entrevista, Caniggia relató: "Sin Melody estuve re mal, entré en depresión, bajé 12 kilos. Yo no paré nunca de luchar por ella, aunque estuviera con otra persona". Y remarcó: "Yo sentía que ella es mi mujer para toda la vida".

Además, el hermano de Charlotte Caniggia admitió le dolía estar repitiendo el mismo patrón que vivió con sus propios padres. "No quiero que mi hija pase lo mismo, no quiero estar separado de la mujer de mi vida, no quiero repetir mi historia", confesó Alex.

Alex Caniggia reapareció con un mensaje picante tras reconciliarse con Melody Luz

Hace apenas unos días, Melody Luz y Alex Caniggia sorprendieron al mostrarse nuevamente juntos junto a su hija Venezia, luego de una escandalosa separación marcada por acusaciones de infidelidad por parte de la bailarina hacia el influencer.

Lo cierto es que Melody puso fin abruptamente a su relación con el chef Santiago del Azar, con quien estaba en pareja, y ahora el Emperador compartió una imagen familiar junto a la artista y su hija, dejando en evidencia que la reconciliación ya es un hecho.

“Las únicas mujeres de mi vida, ellas y nadie más. Mi familia, lo más importante que tengo. Mi mujer y mi hija son mi hogar, mi fuerza y mi razón de todo”, escribió Alex Caniggia en un posteo de Instagram, acompañado de una foto en la que se besa con Melody y sostiene a la pequeña Venezia. La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa ante esta segunda oportunidad, algunos celebrando el reencuentro y otros recordando lo dura que había sido Melody con él tras la ruptura.

"El Emperador, la Emperatriz, y la Princesa Imperial. El Reino está en paz, siempre al Top", "¡Sí! La familia siempre primero, re de barat andar separados", "Miramos pero no juzgamos", "Banco que ella le dé otra oportunidad. ¿Quién no se equivocó alguna vez? Son muy lindos", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Cabe recordar que, tras la primera separación, Melody Luz había expuesto a Alex Caniggia con un fuerte mensaje en redes sociales, confirmando además su vínculo con Santiago del Azar: “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé. Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”.