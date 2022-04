Exclusivo A24 | Generación Zoe: el desesperado pedido a Leonardo Cositorto de sus empleados de Salta

"Mi inversión al iniciar fue en febrero de 2021, vendí un vehículo que tenia e ingrese porque vi que había un cumplimiento y respaldo de parte de la empresa. Cositorto me invito a Córdoba a una reunión donde el me pagó el pasaje, me dijo que se quería expandir y me vio a mi como posible empleado de él para estar al frente de esto", sostuvo Federico un empleado de Generación Zoe en Salta.