Festejaron el cumpleaños a Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que buscan en los escombros de Venezuela

Mientras las máquinas continúan trabajando sin descanso, la familia de Lucas decidió convertir su cumpleaños en un acto de fe. Frente al edificio derrumbado colocaron una torta con una única vela encendida, convencidos de que el mejor regalo que podría recibir el niño sería regresar con vida.

La madre del pequeño, Blancalida Martínez, fue quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Con la torta en sus manos se acercó hasta el cordón de seguridad instalado por las autoridades y, acompañada por familiares y allegados, recordó el cumpleaños de su hijo con la esperanza intacta.

A través de sus redes sociales compartió un mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse y despertó una enorme ola de solidaridad.

"Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida", escribió la mujer en una publicación que recibió miles de mensajes de apoyo provenientes de distintos países.

Las palabras reflejan el estado de ánimo de una familia que, pese al paso de los días y las enormes dificultades que presenta el operativo de rescate, continúa aferrándose a la posibilidad de encontrar al niño.

El homenaje también contó con un gesto muy especial por parte de sus compañeros de colegio. Los chicos grabaron un video dedicado exclusivamente a Lucas, en el que le cantaron el feliz cumpleaños y le enviaron mensajes de aliento.

El registro audiovisual fue compartido por familiares en las redes sociales y generó una profunda emoción entre quienes siguen de cerca la historia. Las imágenes muestran el cariño que rodea al pequeño y el deseo colectivo de volver a verlo con vida.

La búsqueda continúa siendo extremadamente compleja. Las autoridades explicaron que el trabajo dentro del edificio derrumbado requiere una planificación permanente debido a la inestabilidad de las estructuras.

Cada avance obliga a realizar nuevas evaluaciones técnicas para determinar cuáles son los sectores donde resulta seguro ingresar y cuáles deben continuar siendo intervenidos exclusivamente mediante maquinaria pesada.

En ese contexto, el padre del niño, Marcos Gámez, brindó detalles sobre el desarrollo del operativo y explicó que todavía queda una etapa muy importante por delante.

"Todavía falta un trabajo de remoción de escombros importante. Luego analizar la estrategia a seguir según los espacios que se crearon nuevos a raíz de esta remoción", expresó ante los medios que permanecen en el lugar cubriendo la emergencia.

Sus declaraciones muestran que el procedimiento evoluciona día a día y que cada movimiento de materiales puede modificar completamente el escenario de búsqueda.





Los especialistas sostienen que la remoción de grandes bloques de concreto permite descubrir nuevos espacios o cavidades que anteriormente permanecían inaccesibles. Precisamente por ese motivo, los trabajos avanzan lentamente y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Lucas se encontraba junto a sus tíos cuando ocurrió el terremoto. En cuestión de segundos, el edificio donde estaban comenzó a colapsar hasta quedar completamente destruido.

Desde aquel momento nadie volvió a tener noticias del pequeño, lo que impulsó un operativo de enorme magnitud en el que participan rescatistas especializados en estructuras colapsadas.

Durante estos catorce días, decenas de profesionales alternaron jornadas extenuantes utilizando herramientas manuales, equipos de detección, perros especializados y maquinaria pesada para inspeccionar cada rincón del inmueble.

Sin embargo, las condiciones del edificio representan un desafío permanente. La posibilidad de nuevos derrumbes obliga a trabajar con extrema precaución y reduce considerablemente la velocidad de las maniobras.

Mientras tanto, la historia de Lucas trascendió las fronteras de Argentina y Venezuela, generando una fuerte repercusión internacional.

Miles de usuarios comenzaron a compartir publicaciones con mensajes de apoyo, cadenas de oración y fotografías del niño con la esperanza de mantener vigente el reclamo para que la búsqueda no se detenga.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de acompañamiento para la familia. Cada actualización sobre el operativo recibe miles de comentarios cargados de solidaridad, afecto y deseos de un desenlace favorable.

Vecinos de la zona también participan activamente acompañando a los familiares que permanecen prácticamente todo el día cerca del edificio.

Muchos llevan alimentos, agua o simplemente permanecen allí para brindar contención emocional en medio de una situación extremadamente difícil.

La presencia constante de voluntarios demuestra el fuerte impacto que produjo esta tragedia en toda la comunidad, que continúa pendiente de cada novedad surgida desde el lugar del derrumbe.

Las organizaciones humanitarias también mantienen un seguimiento permanente del caso y colaboran con las autoridades locales en distintas tareas relacionadas con la emergencia.

Paralelamente, especialistas en ingeniería estructural realizan evaluaciones continuas para determinar cuáles son las zonas más riesgosas del edificio y cuáles pueden seguir siendo exploradas por los equipos de rescate.

El operativo exige una coordinación permanente entre rescatistas, bomberos, ingenieros y personal de emergencias. Cada intervención debe ser cuidadosamente planificada para evitar movimientos bruscos que puedan comprometer los espacios donde eventualmente podrían encontrarse personas con vida.

Las enormes grúas y excavadoras trabajan únicamente cuando los técnicos consideran que la maniobra no representa un peligro adicional.

Después de cada remoción, los especialistas inspeccionan nuevamente los huecos generados antes de autorizar el siguiente paso del procedimiento.

Las autoridades mantienen además un amplio cordón de seguridad alrededor del edificio para impedir el ingreso de personas ajenas al operativo.

La medida busca proteger tanto a familiares como a curiosos que diariamente se acercan al lugar para seguir las tareas o expresar su solidaridad.

A pesar del cansancio acumulado después de dos semanas de búsqueda ininterrumpida, la familia de Lucas insiste en no perder la esperanza.

El cumpleaños celebrado frente a los escombros fue mucho más que un gesto simbólico. Representó la decisión de seguir creyendo, de continuar esperando noticias alentadoras y de mantener viva la ilusión de volver a abrazar al pequeño.

La imagen de la vela encendida frente al edificio destruido recorrió rápidamente distintos medios y plataformas digitales, convirtiéndose en una de las postales más conmovedoras desde que ocurrió la tragedia.

En medio del ruido de las máquinas, del polvo y de la incertidumbre, el "Feliz Cumpleaños" entonado por familiares y amigos dejó en claro que la esperanza continúa siendo el motor que sostiene cada jornada de búsqueda.

Mientras los rescatistas siguen removiendo toneladas de concreto y analizando cada nuevo espacio que aparece entre los restos del edificio, la historia de Lucas Gámez mantiene en vilo a miles de personas que esperan el mismo desenlace que desea su familia: que el niño pueda regresar con vida y que esta tragedia encuentre, finalmente, un final esperanzador.