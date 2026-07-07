Trascendieron detalles sobre la muerte del instructor de vuelo que cayó de su avioneta en Córdoba

Según la reconstrucción realizada por Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba, Bertazzo le pidió a la alumna que mantuviera el rumbo de la aeronave y continuara pilotándola. La indicación no llamó la atención de la joven, ya que durante los vuelos de instrucción es habitual que los estudiantes asuman el control bajo la supervisión del instructor.

Sin embargo, inmediatamente después comenzó una serie de acciones que, en ese momento, la alumna no interpretó como señales de alarma. El instructor se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, dejó su teléfono celular, desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta de la aeronave. Instantes más tarde, se lanzó al vacío.





La rapidez con la que ocurrieron los hechos dejó completamente desconcertada a la estudiante, quien inicialmente creyó que todo formaba parte de una broma o de algún procedimiento que desconocía. Incluso pensó que Bertazzo llevaba colocado algún sistema de seguridad que impediría consecuencias fatales.

Esa primera reacción demuestra el nivel de incredulidad que generó la escena. Nadie dentro de la escuela imaginaba que el instructor pudiera tomar una decisión semejante, especialmente porque, según coinciden quienes trabajaban con él, se había mostrado como siempre durante esa jornada.

A pesar del impacto emocional, la joven logró reaccionar. Con la aeronave bajo su responsabilidad, mantuvo el control del vuelo y envió un mensaje alertando sobre lo que acababa de suceder. Luego inició las maniobras necesarias para regresar al aeródromo y consiguió aterrizar sin sufrir lesiones.

Especialistas destacaron posteriormente que la estudiante actuó con enorme profesionalismo. En una situación de extrema tensión, logró concentrarse en mantener estable la aeronave, cumplir los procedimientos correspondientes y evitar un accidente que hubiera puesto en riesgo su propia vida.

Mientras tanto, en tierra comenzaban a activarse los protocolos de emergencia.

Alrededor de las 18 del sábado, un llamado alertó a las autoridades sobre el dramático episodio ocurrido durante el vuelo de instrucción. Personal policial, integrantes de la Patrulla Rural y equipos médicos se dirigieron rápidamente hacia la zona donde se presumía que había caído el instructor.

Sin embargo, localizar el lugar exacto no resultó sencillo.

Fue entonces cuando Eduardo Álvarez decidió despegar nuevamente en otra aeronave para colaborar con la búsqueda de su compañero. Durante aproximadamente veinte minutos sobrevoló distintos sectores rurales cercanos a Toledo hasta detectar el punto donde se encontraba Bertazzo.

Una vez identificada la ubicación, comunicó inmediatamente las coordenadas a los equipos de rescate para facilitar el operativo terrestre.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del instructor, ya que las lesiones sufridas eran incompatibles con la vida.

La noticia golpeó profundamente a todos los integrantes de la escuela de aviación, donde Bertazzo trabajaba desde el año 2022 formando nuevos pilotos.

Quienes compartían el día a día con él aseguran que jamás habían advertido comportamientos que hicieran prever un desenlace semejante.

Álvarez describió al instructor como "una excelente persona, siempre sonriente y comprometida con su trabajo", resaltando que mantenía una relación cercana tanto con sus compañeros como con los alumnos que pasaban por la institución.

Según recordó, horas antes del vuelo ambos se habían saludado afectuosamente, como acostumbraban hacerlo.

"Se fue con la alegría de siempre. Estaba impecablemente vestido, afeitado, sonriente. Nada hacía pensar que atravesaba una situación tan extrema", expresó con evidente emoción durante distintas entrevistas.

Las palabras del director reflejan el desconcierto que atraviesa toda la comunidad aeronáutica cordobesa, donde Bertazzo era ampliamente conocido por su dedicación a la enseñanza.

Con el paso de los días también surgieron datos relacionados con el estado emocional del instructor.

De acuerdo con el relato de Álvarez, fueron los propios familiares quienes manifestaron que Bertazzo había concurrido días antes a una consulta en un hospital especializado en salud mental.

Esa información comenzó a ser analizada dentro de la investigación para intentar reconstruir el contexto personal que atravesaba el instructor antes de la tragedia.

No obstante, quienes lo conocían sostienen que durante las jornadas laborales no había manifestado conductas que hicieran sospechar una situación crítica.

"Evidentemente había algo que ninguno pudo detectar", reconoció el director de la escuela, al explicar que ni colegas ni alumnos habían observado señales que anticiparan una decisión tan drástica.

El caso abrió además un debate sobre la importancia del acompañamiento en materia de salud mental dentro de actividades que implican un elevado nivel de responsabilidad, como ocurre en la aviación.

Otro de los aspectos que más impactó fue el estado en el que quedó la alumna tras aterrizar la aeronave.

Según relató Álvarez, la joven descendió completamente en estado de shock y continuaba sin comprender lo ocurrido.

Incluso después de tocar tierra seguía convencida de que el instructor aparecería en cualquier momento.

"No entiendo por qué hizo eso", repetía una y otra vez mientras intentaba procesar la dramática experiencia que acababa de vivir.

Los especialistas destacan que atravesar un episodio de semejante magnitud puede provocar importantes consecuencias psicológicas, por lo que resulta fundamental el acompañamiento profesional durante las semanas posteriores.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando para establecer todos los detalles del hecho.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que busca determinar con precisión cada una de las circunstancias que rodearon el episodio ocurrido durante el vuelo de instrucción.

Los investigadores analizan las comunicaciones, las declaraciones de los testigos, la documentación vinculada a la aeronave y todos los elementos disponibles que permitan reconstruir cronológicamente los acontecimientos.

Al mismo tiempo, la Junta de Seguridad del Transporte también participará en las actuaciones correspondientes, con el objetivo de evaluar los aspectos técnicos y operativos relacionados con el vuelo.

Desde el organismo se elaborará un informe destinado a establecer si existieron factores vinculados a la operación aérea que deban ser considerados, aunque los primeros indicios apuntan a un hecho de carácter personal.

En paralelo, continúan las muestras de dolor entre compañeros, alumnos y personas que conocieron a Bertazzo durante su trayectoria como instructor.

Muchos lo recuerdan como un profesional apasionado por la aviación, siempre dispuesto a transmitir conocimientos y a acompañar a quienes daban sus primeros pasos en el mundo del vuelo.

Precisamente por esa imagen positiva, la noticia de su fallecimiento generó una enorme conmoción y dejó múltiples interrogantes abiertos entre quienes compartieron con él largas jornadas de trabajo.

Mientras la Justicia intenta esclarecer cada aspecto del caso, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección temprana y acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional, especialmente en ámbitos donde las responsabilidades son elevadas y las consecuencias de una crisis pueden resultar devastadoras.

La investigación seguirá su curso durante las próximas semanas. Los testimonios reunidos hasta el momento permitieron reconstruir buena parte de la secuencia ocurrida dentro de la aeronave, aunque todavía restan peritajes y análisis que podrían aportar nuevos elementos para comprender qué sucedió durante aquel vuelo que terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes registradas recientemente en la provincia de Córdoba.



