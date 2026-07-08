Manejaba por la ruta, chocó contra un puente peatonal, colapsó encima de él y tuvo el peor desenlace

El siniestro movilizó a un importante operativo de emergencia debido al riesgo que implicaba la enorme cantidad de escombros que quedaron sobre la ruta. Durante varios minutos existió preocupación por la posibilidad de que otros vehículos se vieran involucrados en el accidente, aunque afortunadamente no se registraron nuevos choques relacionados con el derrumbe.

La violencia del impacto sorprendió incluso a quienes trabajan habitualmente en este tipo de intervenciones. La cabina del camión quedó totalmente aplastada tras golpear la base de hormigón, una evidencia de la energía con la que se produjo la colisión.

A pocos minutos del accidente, efectivos policiales comenzaron a cerrar completamente la circulación vehicular en ambos sentidos de la Ruta Nacional 16. El desplome de la pasarela dejó inutilizable ese tramo del corredor y obligó a montar un importante dispositivo para evitar nuevos riesgos.

El tránsito permaneció completamente interrumpido durante varias horas, mientras maquinaria pesada trabajaba para retirar los enormes bloques de cemento y liberar lentamente la calzada.

Las autoridades viales implementaron desvíos preventivos por caminos alternativos para permitir que los vehículos pudieran continuar viaje sin atravesar la zona del siniestro. La medida buscó disminuir las demoras y garantizar condiciones mínimas de seguridad mientras avanzaban las tareas de limpieza.

La remoción del puente no resultó sencilla. Los enormes bloques de hormigón que componían la estructura demandaron el empleo de grúas y equipos especializados capaces de mover varias toneladas de material sin provocar nuevos desprendimientos.

En paralelo, los peritos comenzaron con las primeras inspecciones técnicas sobre el camión accidentado. El objetivo principal consiste en reconstruir los últimos segundos previos al impacto para determinar exactamente qué originó la tragedia.

La investigación judicial quedó bajo la órbita de la fiscalía competente, que dispuso una serie de medidas destinadas a reunir todas las pruebas disponibles. Entre ellas se ordenaron pericias mecánicas, relevamientos fotográficos, análisis de las marcas de frenado y el levantamiento de distintos elementos encontrados en el lugar.

Los especialistas intentan establecer si existió algún desperfecto técnico que haya impedido al conductor controlar el pesado vehículo o si intervino un factor humano.

Hasta el momento, dos hipótesis concentran la atención de los investigadores. La primera apunta a un eventual problema mecánico, especialmente una posible falla en el sistema de frenos, una situación que podría haber dejado prácticamente sin capacidad de maniobra al conductor pocos segundos antes del impacto.

La segunda línea de investigación contempla la posibilidad de que el camionero hubiera sufrido un episodio de fatiga extrema. Los peritos analizan si el cansancio acumulado durante largas horas de conducción pudo haber provocado que se quedara dormido o disminuyera significativamente su capacidad de reacción.

Ambas teorías deberán ser corroboradas mediante los estudios técnicos que se desarrollarán durante los próximos días. También se evaluará el estado general del vehículo, su mantenimiento y las condiciones en las que se encontraba al momento del viaje.

Mientras tanto, los investigadores recopilan testimonios de personas que transitaban por la zona y de quienes llegaron pocos minutos después del accidente. Cada declaración puede aportar información relevante para reconstruir la secuencia completa del siniestro.

La caída del puente peatonal también abrió otro frente de trabajo para los especialistas en infraestructura vial. Ingenieros y técnicos comenzaron a evaluar el estado de los restos de la estructura para determinar cuál será el procedimiento adecuado para su reconstrucción.

Los primeros informes indican que la reparación no será inmediata. Antes de iniciar cualquier obra será necesario desarrollar un exhaustivo estudio estructural que permita conocer si los apoyos restantes conservan estabilidad o si será necesario reemplazar completamente la pasarela.

Este tipo de evaluaciones demandan tiempo debido a que deben garantizar que la futura construcción cumpla con todas las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de infraestructuras.

La interrupción del tránsito generó importantes complicaciones para cientos de automovilistas y transportistas que utilizan diariamente este corredor nacional. Durante varias horas se registraron extensas demoras como consecuencia de los desvíos implementados por las autoridades.

Los equipos de Vialidad trabajaron coordinadamente con la Policía para ordenar la circulación y asistir a los conductores que llegaban hasta el lugar sin conocer que la ruta permanecía completamente bloqueada.

El accidente también volvió a instalar un debate recurrente sobre la seguridad vial y el transporte pesado en las rutas argentinas. Especialistas sostienen que este tipo de episodios reflejan la importancia de fortalecer los controles técnicos sobre los vehículos de gran porte y de profundizar las medidas destinadas a prevenir accidentes.

El estado mecánico de los camiones, el cumplimiento de los tiempos obligatorios de descanso y la fiscalización permanente de las condiciones de circulación aparecen nuevamente como aspectos centrales dentro de la discusión.

Diversos expertos coinciden en que la fatiga al volante continúa siendo uno de los factores de riesgo más importantes para quienes recorren largas distancias transportando cargas. Las extensas jornadas de conducción pueden reducir considerablemente la capacidad de respuesta frente a situaciones imprevistas.

Del mismo modo, los controles mecánicos periódicos resultan fundamentales para detectar a tiempo posibles fallas en sistemas críticos como frenos, dirección, neumáticos o suspensión, componentes cuya correcta operación puede marcar la diferencia entre evitar un accidente o protagonizar una tragedia.

En este caso, será la investigación judicial la que determine si alguna de estas variables tuvo incidencia directa en el desenlace fatal.

Mientras avanzan las pericias, la escena del accidente continúa siendo analizada por especialistas en accidentología vial, quienes deberán elaborar un informe técnico que permita reconstruir la dinámica del impacto con la mayor precisión posible.

Ese documento será una de las pruebas más relevantes dentro del expediente judicial y servirá para establecer cómo se produjo exactamente la colisión que terminó derribando toda la estructura peatonal.

La magnitud del siniestro sorprendió incluso a los investigadores, ya que no es frecuente que un impacto de estas características provoque el colapso completo de un puente de hormigón. Por ese motivo también se analizarán las condiciones estructurales que presentaba la pasarela antes del accidente.

Con el correr de las horas, las tareas de remoción permitieron despejar progresivamente el sector, aunque las autoridades advirtieron que la normalización definitiva del tránsito dependerá de la finalización de los trabajos de limpieza y de las evaluaciones de seguridad.

Entretanto, la muerte del camionero enluta a una familia y deja una nueva víctima fatal en las rutas argentinas, en un episodio que expuso nuevamente las consecuencias devastadoras que puede tener un accidente protagonizado por un vehículo de gran porte.

La investigación continuará durante los próximos días con el análisis de todas las evidencias reunidas. Solo una vez concluidas las pericias será posible establecer qué provocó que el camión terminara impactando contra la base del puente y desencadenara una tragedia que paralizó por completo un importante tramo de la Ruta Nacional 16, dejando además un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de reforzar las políticas de prevención, los controles mecánicos y las condiciones de seguridad vial para reducir el riesgo de nuevos accidentes de similares características.