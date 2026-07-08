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Rocío Robles y Adrián Suar enamorados en la cena del final de rodaje de Un funeral y medio: las fotos

Rocío Robles y Adrián Suar dijeron presentes en la cena por el final del rodaje de Un funeral y medio al igual que varios famosos. Las imágenes.

8 jul 2026, 10:50
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Rocío Robles y Adrián Suar enamorados en la cena del final de rodaje de Un funeral y medio: las fotos

Rocío Robles y Adrián Suar enamorados en la cena del final de rodaje de Un funeral y medio: las fotos

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Un funeral y medio cena
Rocío Robles y Adrián Suar enamorados en la cena del final de rodaje de Un funeral y medio: las fotos

Rocío Robles y Adrián Suar enamorados en la cena del final de rodaje de Un funeral y medio: las fotos

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Un funeral y medio cena

El elenco de la película Un funeral y medio se reunió en un restaurante para celebrar el final del rodaje de la película dirigida por Ariel Winograd y que se verá en pantalla en marzo del próximo año.

La pareja de Rocío Robles y Adrián Suar dijeron presentes en el evento llegando juntos al lugar y se mostraron súper enamorados durante la noche disfrutando de un momento de brindis y encuentros.

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También estuvieron otros famosos que forman parte del elenco de la película como Guillermo Francella, Arturo Puig, Juan Minujín y Flavia Palmiero, entre otros.

La película tiene como principales protagonistas a Adrián Suar y Guillermo Francella, reuniéndolos por primera vez en la pantalla grande, en medio de la gran expectativa a meses del estreno oficial de la comedia.

PrimiciasYa te acerca las imágenes de la reunión de los protagonistas de la película Un funeral y medio como parte de la celebración por el final del rodaje.

RS Fotos


De qué trata Un funeral y medio, protagonizada por Guillermo Francella y Adrián Suar

La película Un funeral y medio, que se estrena en marzo de 2027, marca un acontecimiento muy esperado por el cine argentino: el primer protagónico compartido entre Guillermo Francella y Adrián Suar, dos de las figuras más convocantes del país.

Dirigida por Ariel Winograd y con guion adaptado de Fernando Castets, el film trata de una comedia negra que combina humor, enredos y secretos familiares en una historia donde un funeral se transforma en una jornada completamente fuera de control.

La película sigue a una familia disfuncional que intenta despedir al patriarca mientras una serie de situaciones tan inesperadas como desopilantes convierten el funeral en un verdadero caos.

Entre alucinaciones, viejos conflictos, un misterioso desconocido dispuesto a revelar un secreto y un cadáver que parece negarse a permanecer quieto, los personajes deberán atravesar el día más insólito de sus vidas.

Además de Guillermo Francella y Adrián Suar, la película cuenta con un destacado elenco integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla y Daniel Araoz.

Guillermo Francella y Adrián Suar sorprenden con

Guillermo Francella y Adrián Suar sorprenden con "Un funeral y medio", su nueva comedia negra. (Foto: Gentileza Prensa)

     

 

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