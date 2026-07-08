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El caso que estremece al mundo: lo dieron por muerto durante 26 años, pero estaba encerrado a metros de su casa

Creían que Omar había desaparecido a los 19 años pero descubrieron lo peor: estuvo 26 años cautivo en la casa de un vecino. Enterate.

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El joven había salido rumbo a la escuela y jamás regresó (Foto: archivo).

El joven había salido rumbo a la escuela y jamás regresó (Foto: archivo).

Lo que durante décadas fue considerado uno de los tantos casos sin resolver de la guerra civil en Argelia terminó convirtiéndose en una historia tan impactante como difícil de creer. Omar Bin Omran desapareció en 1998 cuando tenía apenas 19 años y, durante más de un cuarto de siglo, su familia creyó que había muerto. Sin embargo, la verdad era mucho más aterradora.

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El joven había salido rumbo a la escuela y jamás regresó. En medio del conflicto armado que azotaba al país, su desaparición fue atribuida a la violencia que dejó miles de muertos y desaparecidos. Su madre pasó el resto de su vida esperando respuestas y falleció en 2013 convencida de que nunca volvería a ver a su hijo.

Pero el caso dio un vuelco inesperado el 12 de mayo de 2024. Una denuncia llevó a las autoridades hasta una vivienda ubicada en El Guedid, provincia de Djelfa. Allí descubrieron algo que parecía imposible: Omar estaba vivo.

El hombre fue encontrado escondido en un sótano, oculto entre pacas de heno, a apenas 200 metros de la casa donde había crecido. El hallazgo dejó conmocionados tanto a los investigadores como a los vecinos, que jamás sospecharon lo que ocurría tan cerca de ellos.

La principal hipótesis apunta contra un vecino de 61 años, quien habría mantenido cautivo al joven durante todo ese tiempo. Según informaron las autoridades, cuando la Policía llegó al lugar, el sospechoso intentó escapar, pero fue detenido antes de lograrlo.

Las primeras declaraciones de Omar resultaron tan estremecedoras como el propio hallazgo. El hombre contó a medios argelinos que durante años creyó estar bajo un hechizo impuesto por su captor, una convicción que, según explicó, le impedía reaccionar o intentar escapar.

También reveló un detalle desgarrador: en algunas oportunidades llegó a ver a miembros de su propia familia desde la distancia, pero nunca consiguió pedir ayuda ni acercarse a ellos.

Tras el rescate, Omar fue trasladado a un centro médico, donde comenzó un tratamiento para recuperarse tanto física como psicológicamente después de 26 años de cautiverio.

El caso conmocionó a Argelia y rápidamente recorrió el mundo por el nivel de horror que encierra la historia. Lo que parecía una desaparición sin respuestas terminó revelando un drama inimaginable que permaneció oculto durante más de dos décadas a pocos pasos de su propio hogar.

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