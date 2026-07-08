Quién era el hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Ese registro se convirtió rápidamente en uno de los videos más compartidos por los vecinos de Cañuelas.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho ocurrió en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín, donde cientos de personas celebraban el pase de Argentina a los cuartos de final.

Según relataron sus familiares, Franco había concurrido a un bar de la zona junto a su familia. Al advertir que comenzaban algunos disturbios en la calle, decidió acercarse hasta su automóvil, estacionado frente al lugar, para buscar un objeto en el baúl.

Fue entonces cuando una piedra impactó de lleno en su cabeza, provocándole gravísimas lesiones.

Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital Ángel Marzetti, ya que la gran cantidad de personas dificultaba el ingreso de una ambulancia.

El director del hospital, Hernán Carpio, confirmó que la víctima ingresó sin signos vitales y que el equipo médico intentó reanimarlo durante casi 50 minutos, aunque finalmente no logró salvarle la vida.

La investigación y un detenido

La investigación avanzó rápidamente gracias a las cámaras de seguridad municipales y a videos registrados por testigos. Con ese material, la Policía identificó y detuvo a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto autor del piedrazo.

Según trascendió en medios locales, el joven posee antecedentes por robo y quedó imputado por el delito de homicidio simple.

La Fiscalía también ordenó la realización de la autopsia y continúa tomando declaraciones para reconstruir con precisión cómo se desarrolló el episodio.

Además, la Secretaría de Seguridad de Cañuelas pidió públicamente que quienes hayan filmado el momento del ataque envíen las imágenes a la Justicia para incorporarlas a la investigación, garantizando la reserva de identidad de los testigos.