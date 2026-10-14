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Horror: una embarazada sufrió graves quemaduras y un hallazgo en su casa puso bajo sospecha a su pareja

La mujer fue internada y sometida a una cesárea de urgencia luego de ingresar en estado crítico al sufrir lesiones en el rostro, el pecho y los hombros. El bebé permanece en Neonatología.

Sufrió graves quemaduras mientras estaba embarazada de 33 semanas y le practicaron una cesárea de urgencia.

Sufrió graves quemaduras mientras estaba embarazada de 33 semanas y le practicaron una cesárea de urgencia.

Una mujer embarazada de 33 semanas sufrió graves quemaduras en una vivienda de Granadero Baigorria, en el sur de Santa Fe, y su pareja quedó detenida en el marco de una investigación por un presunto intento de femicidio. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde ingresó en estado crítico.

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El episodio ocurrió en una casa ubicada en pasaje Rafael Obligado al 400. Según la información difundida por fuentes policiales, fue el propio sospechoso, identificado como M.C., de 36 años, quien llevó a la mujer al centro de salud.

La víctima, de 29 años, presentaba lesiones en la cara, los hombros y el pecho. El cuadro requirió una intervención médica inmediata y su ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica.

La mujer fue sometida a una cesárea de urgencia

Debido a la gravedad de las lesiones y a su estado de salud, los médicos dispusieron una cesárea de urgencia. El bebé fue internado en el Servicio de Neonatología, mientras la madre continuaba bajo atención médica.

El parte médico indicó que las quemaduras afectaron aproximadamente el 15% de la superficie corporal y comprometieron las vías respiratorias. Al llegar a la guardia, la mujer se encontraba parcialmente orientada en tiempo y espacio.

Qué encontraron en la vivienda donde ocurrió el ataque

Mientras la víctima recibía atención médica, efectivos de la comisaría 24ª comenzaron a reunir información para reconstruir lo sucedido. Los investigadores tomaron declaración a una vecina y recabaron datos con el personal de salud.

En paralelo, los agentes inspeccionaron la vivienda y encontraron una botella de alcohol y una remera blanca con signos de haber sido quemada. Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento del episodio.

A partir de las primeras medidas investigativas, el fiscal a cargo ordenó la detención de la pareja de la mujer.

El sospechoso permanece alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia de imputación. Por el momento, las autoridades buscan establecer cómo se produjeron las lesiones y cuál fue la mecánica del hecho.

Para avanzar con esa reconstrucción, se dispusieron peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Bomberos Zapadores. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguarda la evolución del estado de salud de la mujer y la situación del bebé.

En pocas palabras

  • Mujer embarazada: Sufrió graves quemaduras y fue sometida a una cesárea de urgencia.
  • Bebé: Permanece en Neonatología tras la intervención médica.
  • Investigación: La pareja de la víctima quedó detenida; buscan determinar cómo ocurrió el ataque.
Resumen generado por Thinkindot AI
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