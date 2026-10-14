Horror: una embarazada sufrió graves quemaduras y un hallazgo en su casa puso bajo sospecha a su pareja

El parte médico indicó que las quemaduras afectaron aproximadamente el 15% de la superficie corporal y comprometieron las vías respiratorias. Al llegar a la guardia, la mujer se encontraba parcialmente orientada en tiempo y espacio.

Qué encontraron en la vivienda donde ocurrió el ataque

Mientras la víctima recibía atención médica, efectivos de la comisaría 24ª comenzaron a reunir información para reconstruir lo sucedido. Los investigadores tomaron declaración a una vecina y recabaron datos con el personal de salud.

En paralelo, los agentes inspeccionaron la vivienda y encontraron una botella de alcohol y una remera blanca con signos de haber sido quemada. Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones para avanzar en el esclarecimiento del episodio.

A partir de las primeras medidas investigativas, el fiscal a cargo ordenó la detención de la pareja de la mujer.

El sospechoso permanece alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia de imputación. Por el momento, las autoridades buscan establecer cómo se produjeron las lesiones y cuál fue la mecánica del hecho.

Para avanzar con esa reconstrucción, se dispusieron peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Bomberos Zapadores. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguarda la evolución del estado de salud de la mujer y la situación del bebé.