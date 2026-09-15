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Murió horas después de ser prendida fuego mientras dormía: la grave acusación contra su pareja

Naiara Esperanza Coronel murió tras sufrir quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo. La fiscal Natalia Giordano sostuvo que el hombre actuó con la intención de matar.

Naiara Esperanza Coronel murió tras sufrir quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo. (Foto: redes sociales)

Naiara Esperanza Coronel murió tras sufrir quemaduras en entre el 85% y el 90% del cuerpo. (Foto: redes sociales)

Un hombre de 34 años fue imputado por el femicidio de Naiara Esperanza Coronel, una joven de 20 años que murió tras sufrir quemaduras en entre el 85% y el 90% de su cuerpo en la ciudad de Santa Fe. Según la acusación, su pareja habría utilizado un líquido inflamable para prenderla fuego mientras dormía sobre un colchón en la vivienda que compartían.

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El principal acusado rompió el silencio y dio una nueva versión. (Foto: archivo)

El acusado, identificado por sus iniciales E.E.C., fue imputado este martes durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. La fiscal Natalia Giordano sostuvo que el hombre actuó con la intención de matar a la joven y adelantó que solicitará su prisión preventiva.

El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, entre las 2 y las 3, en una casa ubicada en Estrada al 1900, en el barrio 12 de Octubre. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Naiara y el imputado mantenían una relación de pareja y convivían desde el año pasado.

Durante la audiencia, Giordano afirmó que el vínculo estaba atravesado por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas” que el acusado ejercía contra la joven. Según la hipótesis de la fiscalía, Naiara se encontraba acostada sobre el colchón que la pareja utilizaba para dormir cuando el acusado empleó un líquido inflamable como acelerante y la prendió fuego.

La fiscal sostuvo que el hombre habría actuado con el objetivo de provocar la muerte de su pareja. Como consecuencia del ataque, la joven sufrió quemaduras en entre el 85% y el 90% de su cuerpo y fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen. Pese a la atención médica, alrededor de las 15 de ese mismo lunes sufrió una falla multiorgánica y murió.

El acusado había acompañado a Naiara hasta el centro de salud y fue detenido allí. Según explicó Giordano, las distintas diligencias realizadas durante la investigación permitieron avanzar con la hipótesis de que se trató de un ataque femicida.

Imputaron a la pareja de Naiara Coronel por femicidio

La imputación se formalizó este martes ante el juez Luis Octavio Silva. La fiscal le atribuyó al hombre la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio).

La audiencia en la que se discutirán las medidas cautelares está prevista para este miércoles 16 de septiembre, en un horario que deberá determinar la Oficina de Gestión Judicial.

Coronel falleció en el hospital José María Cullen.

Coronel falleció en el hospital José María Cullen.

Giordano adelantó que pedirá la prisión preventiva del acusado y señaló que durante esa instancia dará a conocer más detalles sobre las pruebas reunidas en la causa.

El pedido de justicia de la familia de Naiara

Mientras avanza la investigación, familiares de la joven utilizaron las redes sociales para despedirla y exigir justicia. “Tenías apenas 20 años, tantos sueños, tantos momentos por vivir chiquita. Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”, escribió Vanesa Chavez en Facebook.

En otro mensaje reclamó: “Queremos justicia por Naiara Esperanza Coronel, que esto no quede como una menos. Basta ya, nos queremos vivas”.

El caso se conoce en un contexto en el que el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, con la colaboración de la Universidad Nacional del Delta, contabilizó 173 víctimas fatales de violencia machista en la Argentina entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con un relevamiento realizado a partir de casos publicados en medios de comunicación.

En pocas palabras

  • Femicidio en Santa Fe: Detienen a hombre por prender fuego a su novia de 20 años mientras dormía.
  • Estado de la víctima: Naiara Esperanza Coronel murió tras sufrir quemaduras graves en el 85% al 90% de su cuerpo.
  • Imputación fiscal: La fiscal Natalia Giordano sostiene que el acusado actuó con intención de matar y solicitará prisión preventiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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