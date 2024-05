La insólita hipótesis sobre la causa del choque del tren San Martín en Palermo

“Había una locomotora detenida sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen, pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos, pero tampoco para los trenes”, detalló en diálogo con Radio 10.

En ese sentido, explicó cómo es el sistema cuando no funciona la señalización: “Tenés una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Entonces te dicen ‘de Rosario a Cañada de Gómez tenés vía libre’. Te dicen que no hay nada adelante. Tenés que ir con precaución, porque estás corriendo con una autorización”, argumentó.

omar-maturano.jpeg Omar Maturano, secretario general del gremio La Fraternidad.

“Tenés que ir con precaución porque no hay circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante. Pero acá no hay circuito porque no hay cables. Vas con precaución porque si agarrás a esa locomotora parada a 80 kilómetros por hora, hacés un desastre. Si lo tomás a 30 o 40 kilómetros, no hacés un desastre”, sostuvo.

Maturano recalcó, además, que desde hace un tiempo, durante la semana circula un porcentaje de formación que corresponden a los sábados, esto es, un 25% menos que lo habitual. “Hay una degradación total porque no hay presupuesto según los que conducen la empresa. No hay presupuesto para los choques eléctricos, tenemos 60 locomotoras paradas chinas que se compraron nuevas”, expresó.

Choque de trenes del San Martín en Palermo

Una formación del Ferrocarril San Martín, que iba de Retiro a Pilar, impactó hoy contra una locomotora y un coche furgón vacío en el barrio porteño de Palermo. No se registraron víctimas fatales, aunque 30 personas fueron trasladadas por el SAME a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia. Al menos, se notificaron 90 heridos.

El choque ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Según información oficial de Trenes Argentinos, la formación que venía con personas colisionó con una que sólo tenía materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario.

En la zona ferroviaria la jurisdicción corresponde a la Policía Federal Argentina.Trabajan en el lugar personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que realizan una inspección y se solicitó personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar.