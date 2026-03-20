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La nena hallada en Córdoba volvió a su casa y su mamá apuntó a un posible intento de secuestro

Tras recibir el alta, la menor de dos años se reencontró con su familia y está fuera de peligro. Su madre, Tania, sostuvo que “alguien quiso llevársela” y pidió que la investigación avance para esclarecer lo ocurrido.

La nena hallada en Córdoba volvió a su casa y su mamá apuntó a un posible intento de secuestro

La nena de dos años que había desaparecido en Córdoba volvió a su casa tras recibir el alta médica y reencontrarse con su familia, luego de haber pasado la noche en observación en un hospital donde le realizaron distintos estudios. La menor, identificada como E., fue hallada el jueves en un descampado a unos 500 metros de su vivienda, después de casi un día de intensa búsqueda.

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Según contó su madre, Tania, la niña se encuentra en buen estado general y solo presenta lesiones leves. “Tiene algunos raspones, pero está bien, sana y salva”, aseguró tras el regreso al hogar.

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El reencuentro estuvo marcado por la emoción. Minutos después de abrazar a su hija, la mujer habló con la prensa y agradeció el apoyo recibido durante las horas de incertidumbre. “No me salen las palabras de los nervios que tengo; quiero agradecerles a todos los que me ayudaron a encontrar a mi hija, quienes estuvieron compartiendo en redes. Ella está bien, sana y salva. Estoy muy feliz”, expresó.

Todavía conmocionada, agregó: “Estoy llorando de la emoción, no quiero soltarla más. Estoy contenta de que mi hija está bien y conmigo”. También señaló que la nena reaccionó con alegría al verla y que presentaba un golpe en la frente, aunque los estudios médicos no detectaron complicaciones. “Salió todo perfecto, ella está bien, me da mucha tranquilidad”, indicó.

La menor había sido encontrada por dos efectivos de la División Motocicletas de la Policía de Córdoba en una zona descampada, lo que abrió interrogantes sobre cómo llegó hasta ese lugar.

En ese sentido, la madre planteó sus dudas sobre lo ocurrido durante las horas en que la niña estuvo desaparecida. “No sé qué pasó, sinceramente, yo creo que alguien quiso llevársela. No tenemos problemas ni ajustes de cuentas con nadie. Para mí lo intentaron y se arrepintieron”, sostuvo.

Además, relató que al momento del reencuentro notó un detalle que le llamó la atención: la menor tenía la ropa al revés. Frente a esto, pidió que la investigación avance para esclarecer los hechos. “Lo único que quiero y pido, es que la investigación continúe. Necesito saber qué quisieron hacer con mi hija”, reclamó.

Las declaraciones de la madre

"Mi percepción de madre es que un extraño se la llevó", afirmó Tania tras el hallazgo. La mujer sostiene esta hipótesis basándose en un dato inquietante: el sitio donde apareció la pequeña ya había sido revisado minuciosamente por familiares, vecinos y por ella misma junto a su pareja. "Pasamos por el mismo lugar mucha gente... no estaba y no vimos ni un rastro", aseguró.

Lo que más alarmó a la familia fue la condición en la que regresó la menor. Según el relato materno, la pequeña tenía el body puesto "al revés y mal colocado". Además, la prenda presentaba manchas de sangre, cuyo origen aún es materia de investigación, aunque la madre especula que podrían provenir de un golpe que la niña presentaba en la frente.

Pese a haber estado desaparecida durante casi 24 horas, los estudios médicos trajeron algo de alivio. Los análisis de sangre y orina realizados en el hospital local indicaron que la criatura se encuentra en "perfecto estado de salud". No obstante, presentaba los pies muy raspados y llenos de espinas, producto de haber caminado descalza por la zona de campo.

Tania descartó cualquier tipo de conflicto personal o ajuste de cuentas, definiendo a su entorno como "personas de bien". Asimismo, destacó que el padre de la nena la acompañó durante toda la búsqueda.

La mujer también tuvo palabras de profundo agradecimiento para sus vecinos, quienes se movilizaron de inmediato. "Fueron los primeros en salir, antes que la policía y los bomberos", relató conmovida.

Tras recibir el alta, el regreso a casa de la menor estuvo marcado por la emoción. La madre describió cómo la criatura buscó de inmediato a su hermanito para abrazarlo y besarlo, e incluso quiso compartir con él unos juguetes que le habían regalado en el hospital, según detalló.

Por último, Tania reconoció que continúa asustada por lo que sucedió. "Siento mucho miedo, es algo horrible que no se lo deseo a nadie", confesó . Antes de concluir el diálogo con la prensa, la mujer lanzó un desesperado pedido a la sociedad: "A todas las mamás les pido por favor que cuiden a sus bebés, no se descuiden ni siquiera un segundo", concluyó.

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