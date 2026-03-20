Córdoba: apareció la nena de 2 años intensamente buscada y un dato médico genera sospechas
La pequeña había desaparecido en Cosquín y la encontraron casi un día después. El hecho abrió muchos interrogantes y la Justicia avanza con la investigación para reconstruir qué ocurrió durante ese tiempo.
Córdoba: apareció la nena de 2 años intensamente buscada y un dato médico genera sospechas.
El caso de la nena de 2 años que desapareció en Cosquín y fue encontrada casi 20 horas después a pocos metros de su casa dio un giro en las últimas horas. La Justicia puso el foco en el entorno cercano y analiza un dato médico que genera fuertes dudas sobre lo ocurrido durante ese lapso.
La investigación está a cargo de la fiscal Silvana Pen, quien busca reconstruir con precisión dónde estuvo la menor, con quién y en qué circunstancias, luego de haber sido hallada a unos 500 metros de su vivienda.
Una desaparición sin rastros claros
La pequeña había sido vista por última vez el miércoles por la tarde en su casa del barrioSan José Obrero, en Cosquín. Su ausencia activó un amplio operativo de búsqueda que se extendió durante horas, con participación de fuerzas de seguridad, rescatistas y vecinos.
Tras casi 20 horas sin novedades concretas, la nena fue encontrada el jueves en una zona cercana, lo que en principio generó alivio. Sin embargo, lejos de cerrar el caso, el hallazgo abrió nuevos interrogantes.
La principal hipótesis: alguien pudo haberla llevado
Aunque no hay detenidos ni imputados, los investigadores manejan una hipótesis que cobra cada vez más fuerza: la menor no habría estado sola durante todo ese tiempo.
En ese sentido, la fiscalía orientó la investigación hacia el círculo cercano de la nena, con el objetivo de determinar si alguien conocido pudo haberla llamado, trasladado o retenido por algunas horas.
Para avanzar en esa línea, se realizan tomas de testimonios, análisis de teléfonos celulares y entrecruzamiento de datos, además de revisar imágenes de cámaras de seguridad de la zona.
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El dato que genera dudas: su estado físico
El punto que más inquieta a los investigadores está vinculado al estado en el que fue encontrada la menor. Según informaron médicos del Hospital Domingo Funes, la nena no presentaba signos de deshidratación ni cuadros compatibles con haber permanecido tantas horas a la intemperie.
“Apenas tenía algunos raspones y magullones”, detallaron.
Este dato resulta clave: refuerza la sospecha de que la niña pudo haber estado bajo el cuidado de alguien durante parte del tiempo en que estuvo desaparecida.
Un hallazgo que no cierra
Otro elemento que genera incertidumbre es el lugar donde apareció la nena. La zona ya había sido rastrillada previamente durante el operativo de búsqueda, lo que plantea una pregunta central:
¿Cómo es posible que no haya sido encontrada antes? Para los investigadores, este punto podría indicar que la menor no estuvo allí durante todo el tiempo.
El circo, bajo la lupa pero sin imputaciones
En paralelo, la fiscalía ordenó allanamientos en un circo instalado en la zona, que había sido mencionado por vecinos.
Sin embargo, desde la investigación aclararon que, por el momento, no hay elementos para considerarlos sospechosos, aunque tampoco fueron descartados por completo.