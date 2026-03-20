Córdoba: apareció la nena de 2 años intensamente buscada y un dato médico genera sospechas.

La principal hipótesis: alguien pudo haberla llevado

Aunque no hay detenidos ni imputados, los investigadores manejan una hipótesis que cobra cada vez más fuerza: la menor no habría estado sola durante todo ese tiempo.

En ese sentido, la fiscalía orientó la investigación hacia el círculo cercano de la nena, con el objetivo de determinar si alguien conocido pudo haberla llamado, trasladado o retenido por algunas horas.

Para avanzar en esa línea, se realizan tomas de testimonios, análisis de teléfonos celulares y entrecruzamiento de datos, además de revisar imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

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El dato que genera dudas: su estado físico

El punto que más inquieta a los investigadores está vinculado al estado en el que fue encontrada la menor. Según informaron médicos del Hospital Domingo Funes, la nena no presentaba signos de deshidratación ni cuadros compatibles con haber permanecido tantas horas a la intemperie.

“Apenas tenía algunos raspones y magullones”, detallaron.

Este dato resulta clave: refuerza la sospecha de que la niña pudo haber estado bajo el cuidado de alguien durante parte del tiempo en que estuvo desaparecida.

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Un hallazgo que no cierra

Otro elemento que genera incertidumbre es el lugar donde apareció la nena. La zona ya había sido rastrillada previamente durante el operativo de búsqueda, lo que plantea una pregunta central:

¿Cómo es posible que no haya sido encontrada antes? Para los investigadores, este punto podría indicar que la menor no estuvo allí durante todo el tiempo.

El circo, bajo la lupa pero sin imputaciones

En paralelo, la fiscalía ordenó allanamientos en un circo instalado en la zona, que había sido mencionado por vecinos.

Sin embargo, desde la investigación aclararon que, por el momento, no hay elementos para considerarlos sospechosos, aunque tampoco fueron descartados por completo.