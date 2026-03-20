Fuerte revelación de la mamá de la nena que estuvo desaparecida en Córdoba: "Al revés y mal colocado"

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Pese a haber estado desaparecida durante casi 24 horas, los estudios médicos trajeron algo de alivio. Los análisis de sangre y orina realizados en el hospital local indicaron que la criatura se encuentra en "perfecto estado de salud". No obstante, presentaba los pies muy raspados y llenos de espinas, producto de haber caminado descalza por la zona de campo.

Tania descartó cualquier tipo de conflicto personal o ajuste de cuentas, definiendo a su entorno como "personas de bien". Asimismo, destacó que el padre de la nena la acompañó durante toda la búsqueda.

La mujer también tuvo palabras de profundo agradecimiento para sus vecinos, quienes se movilizaron de inmediato. "Fueron los primeros en salir, antes que la policía y los bomberos", relató conmovida.

Tras recibir el alta, el regreso a casa de la menor estuvo marcado por la emoción. La madre describió cómo la criatura buscó de inmediato a su hermanito para abrazarlo y besarlo, e incluso quiso compartir con él unos juguetes que le habían regalado en el hospital, según detalló.

Por último, Laura reconoció que continúa asustada por lo que sucedió. "Siento mucho miedo, es algo horrible que no se lo deseo a nadie", confesó . Antes de concluir el diálogo con la prensa, la mujer lanzó un desesperado pedido a la sociedad: "A todas las mamás les pido por favor que cuiden a sus bebés, no se descuiden ni siquiera un segundo", concluyó.