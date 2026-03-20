En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Nena
Habló con la prensa

Fuerte revelación de la mamá de la nena que estuvo desaparecida en Córdoba: "Al revés y mal colocado"

La madre de la pequeña de 2 años hallada tras casi un día de búsqueda en Cosquín rompió el silencio con revelaciones estremecedoras.

Habló lla madre de la nena de 2 años que estuvo desaparecida en Cosquín:  La encontré con el body al revés y sangre

Habló lla madre de la nena de 2 años que estuvo desaparecida en Cosquín:  "La encontré con el body al revés y sangre", indicó la mujer.
Leé también Córdoba: apareció la nena de 2 años intensamente buscada y un dato médico genera sospechas
Córdoba: apareció la nena de 2 años intensamente buscada y un dato médico genera sospechas.

El rastro de la menor se perdió el miércoles por la tarde, alrededor de las 14:30, mientras jugaba en la vivienda familiar del barrio San José Obrero.

"Mi percepción de madre es que un extraño se la llevó", afirmó Tania tras el hallazgo. La mujer sostiene esta hipótesis basándose en un dato inquietante: el sitio donde apareció la pequeña ya había sido revisado minuciosamente por familiares, vecinos y por ella misma junto a su pareja. "Pasamos por el mismo lugar mucha gente... no estaba y no vimos ni un rastro", aseguró.

Lo que más alarmó a la familia fue la condición en la que regresó la menor. Según el relato materno, la pequeña tenía el body puesto "al revés y mal colocado". Además, la prenda presentaba manchas de sangre, cuyo origen aún es materia de investigación, aunque la madre especula que podrían provenir de un golpe que la niña presentaba en la frente.

Embed

Pese a haber estado desaparecida durante casi 24 horas, los estudios médicos trajeron algo de alivio. Los análisis de sangre y orina realizados en el hospital local indicaron que la criatura se encuentra en "perfecto estado de salud". No obstante, presentaba los pies muy raspados y llenos de espinas, producto de haber caminado descalza por la zona de campo.

Tania descartó cualquier tipo de conflicto personal o ajuste de cuentas, definiendo a su entorno como "personas de bien". Asimismo, destacó que el padre de la nena la acompañó durante toda la búsqueda.

La mujer también tuvo palabras de profundo agradecimiento para sus vecinos, quienes se movilizaron de inmediato. "Fueron los primeros en salir, antes que la policía y los bomberos", relató conmovida.

Tras recibir el alta, el regreso a casa de la menor estuvo marcado por la emoción. La madre describió cómo la criatura buscó de inmediato a su hermanito para abrazarlo y besarlo, e incluso quiso compartir con él unos juguetes que le habían regalado en el hospital, según detalló.

Por último, Laura reconoció que continúa asustada por lo que sucedió. "Siento mucho miedo, es algo horrible que no se lo deseo a nadie", confesó . Antes de concluir el diálogo con la prensa, la mujer lanzó un desesperado pedido a la sociedad: "A todas las mamás les pido por favor que cuiden a sus bebés, no se descuiden ni siquiera un segundo", concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Córdoba Nena Desaparecida
Notas relacionadas
"No sé si...": el sorpresivo relato del abuelo de la nena cuya desaparición sigue en investigación
Video: el emotivo reencuentro de la nena de 2 años con su familia
Apareció la nena de 2 años que era intensamente buscada en Córdoba

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar