Cómo es la zona donde apareció la nena de 2 años que era buscada en Córdoba

Qué se sabe de la desaparición

La desaparición se había registrado el miércoles cerca de las 14.30, cuando la madre de la niña advirtió que no estaba en la casa. La menor se encuentra internada en el Hospital Regional Domingo Funes, donde se realizó un chequeo completó que determinó que su estado de salud es bueno y sin presencia de signos de deshidratación.

Para hallar a la niña se desplegó un operativo de gran magnitud que incluyó a más de 100 efectivos, bomberos voluntarios y equipos especializados. También se utilizaron drones con cámaras térmicas y perros entrenados para rastreo en zonas boscosas.

Fue uno de estos perros el que permitió seguir indicios clave hasta que efectivos del Escuadrón Motorizado de Punilla Norte dieron con la menor. El punto exacto del hallazgo, según precisó la fiscal Silvana Pen, se encuentra a una distancia de entre 430 y 500 metros del domicilio.

La principal hipótesis es que alguien se la llevó y la dejó en el sitio donde fue encontrada. La zona donde la menor fue encontrada ya había sido rastrillada. Sin embargo, la causa se encuentra bajo secreto de sumario y no trascendieron más detalles de la investigación.

Dónde se encontró a la nena

El terreno presenta características que dificultan la circulación. El acceso requiere atravesar senderos estrechos, pedregosos y con sectores escarpados, en un trayecto que puede demandar unos 20 minutos a pie. La zona combina pastizales altos con estructuras abandonadas, lo que reduce la visibilidad y complica tanto el desplazamiento como las tareas de búsqueda.

El abuelo de la niña, conocido como Coco, recorrió el lugar junto a medios de comunicación y remarcó las condiciones adversas del entorno. Señaló la presencia de espinas, vegetación cerrada y obstáculos naturales que, según indicó, hacen difícil imaginar que una menor de esa edad haya podido desplazarse sola por allí.

Además, mencionó que por el sector suelen transitar personas a distintas horas, lo que suma interrogantes sobre lo ocurrido durante el tiempo en que la niña estuvo desaparecida.

Radiografía del lugar

El trayecto real a pie exige seguir un sendero angosto, pedregoso y con partes escarpadas, lo que demanda al menos 20 minutos de recorrido.

Este tramo pasa por un antiguo predio gremial, hoy abandonado, rodeado de pastizales altos y construcciones sin cerramientos, lo que lo convierte en un espacio de acceso difícil tanto física como visualmente para los grupos de rescate y familiares.

descampado caso nena de 2 años

Un miembro del equipo de búsqueda utiliza una vara para rastrear el terreno cubierto de vegetación durante el operativo para encontrar a E. en Cosquín, Córdoba.

Su abuelo, conocido como Coco, compartió con A24 sus sensaciones tras la aparición de su nieta. “Ni idea tengo qué pasó”, repitió en varias oportunidades, al ser consultado sobre lo ocurrido.

Según relató Oscar, la desaparición pudo haberse producido en un momento de descuido. “Un descuido de mi señora o de la madre… la nena sale, siempre sale a jugar”, explicó.

Abuelo con nena

Sin embargo, puso en duda que la menor haya podido desplazarse sola hasta el lugar donde fue encontrada. “¿Ustedes creen que una criatura puede irse por ahí? Miren cómo es el campo”, dijo, señalando la vegetación y el terreno, marcado por espinas y zonas difíciles de transitar.

Otro de los puntos que remarcó el abuelo es que la nena no solía alejarse en esa dirección. “Nunca, nunca ha pasado de acá”, aseguró.

La familia vive en una zona de descampado, donde el entorno presenta obstáculos naturales, lo que refuerza las dudas sobre lo ocurrido. “Hace ocho años que vivo acá y ella hace dos años que está conmigo. Nunca pasó algo así”, agregó.