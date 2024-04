Los rugbiers rompieron el pacto de silencio: cuáles son las nuevas estrategias

“Lo que yo apelo a la corte (Suprema de Justicia) es que aplique a cada uno la pena que corresponde. No estoy pidiendo la absolución, ni la libertad, ni la inocencia. Estoy pidiendo que aplique los principios de razonabilidad para que no se englobe a todos bajo una misma participación, y que analicen el tema de la defensa en juicio”, sostuvo Carlos Attías en diálogo con Splendid AM La990.