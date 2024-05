Máximo Thomsen reveló uno de los grandes interrogantes sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

"Cuando llega la policía, surge el nombre de Pablo Ventura, este chico que remaba en Zárate, que no tenía nada que ver, pero que fue involucrado en el crimen y fue detenido. ¿Fuiste vos el que lo acusó a Pablo Ventura?", inquirió el periodista.

Máximo Thomsen

Thomsen respondió: "Sí, no… Yo no sé si en ese momento lo veía como acusar, porque como yo te digo, yo no entraba en conciencia (sic) de lo que estaba pasando realmente. Y yo nunca me quise esconder. Yo a mi mamá siempre le dije lo mismo desde el primer día hasta hoy, que le sigo diciendo lo mismo. Porque no me gusta mentir."

Ventura fue liberado y sobreseído cuatro días después del asesinato, cuando la Justicia determinó que no tenía relación alguna con los hechos ni con el grupo de rugbiers.

El crimen de Fernando Báez Sosa: qué versión dio Máximo Thomsen

Al referirse a su responsabilidad en el crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen contó su versión sobre la pericia que mostró la huella de su zapatilla en la cara de Fernando. “Sinceramente, no recuerdo mucho. Pero me acuerdo de que entré a la pelea pateando”, afirmó.

“Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije ‘sí, es mía’, porque yo nunca me quiero esconder de lo que pasó, pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, agregó.

Qué dijo Máximo Thomsen sobre la huella de su zapatilla en la cara de Fernando Báez Sosa. (Foto: captura)

En esta misma línea, afirmó: “Yo estuve ahí; sí, participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así. Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias".

En diálogo con Telenoche, concluyó: "Pensar que es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven y cargar con la conciencia de que fue por culpa nuestra, mía también, de todos. Es algo que jamás en la cabeza se nos puede cruzar. Podemos ser buenas o malas personas, pero sé que ninguno de nosotros quiso que esto pasara".