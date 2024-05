Máximo Thomsen apuntó e incriminó a dos de sus amigos en el asesinato de Fernando Báez Sosa

El grupo hizo un pacto de silencio, tuvieron al mismo abogado, pero Thomsen dijo basta: cambió de abogado, ya no lo representa Hugo Tomei, y ahora decidió romper el pacto de silencio del grupo e incriminar a dos de ellos.

“Lo que me acuerdo es que estaba de espaldas a la pista. Matías Benicelli me dijo que le pegaron. Y al toque lo agarró un seguridad y lo sacó. Fernando fue el que le pegó a Benicelli. Después me enteré porque Matías estaba separando una pelea y Fernando le pegó una piña en la frente”, dijo sobre esa noche.

“Mis amigos se agarraron a piñas (es la pelea que filmó Lucas Pertossi). Fernando les hizo burla. Enzo le pegó la primera piña. Después me enteré que si le había pegado a Fernando. No me voy a esconder. Yo me metí en la pelea. Nunca me dejaron contar”, subrayó.

“Nunca tuve una intención de matarlo. Nunca lo agarré de los pelos. Entré a tirar patadas, pero no tenía noción de lo que estaba pasando. Fue Ciro (Pertossi) el que le pega la patada, siempre dieron que fui yo, pero claramente no era”, indicó intentando que le caiga la responsabilidad de la muerte a su amigo y no a él.