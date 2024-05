La dura frase de Burlando contra el llanto de Máximo Thomsen por Fernando Báez Sosa

"Lloró por él, no por Fernando. Llora por su situación, que está preso. Chocó con su realidad. Ahora empiezan a entender todo. La prisión genera eso. Cuatro años de prisión le sirvieron para decir verdades a medias", expresó Burlando sobre el momento en que Thomsen se quiebra durante el reportaje.

Por último, el letrado afirmó que "si hubiera hablado así en el juicio lo hubiéramos destrozado", y sostuvo: "Creo que está tratando de empatizar en un sector que el día de mañana puede ser que le toque resolver. A veces cuando los jueces ven semejante bodoque de causa les da como prurito".

En este marco, Burlando recalcó: "La nota no conmovió".

Caso Fernando Báez Sosa: Máximo Thomsen rompió el silencio desde la cárcel

Este martes, Máximo Thomsen habló por primera vez desde la Alcaidía de Melchor Romero sobre el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell en el mes de enero de 2020.

Desde la cárcel, el exrugbier contó su versión sobre la pericia que mostró la huella de su zapatilla en la cara de Fernando. “Sinceramente, no recuerdo mucho. Pero me acuerdo de que entré a la pelea pateando”, comenzó diciendo, al ser concultado.

“Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije ‘sí, es mía’, porque yo nunca me quiero esconder de lo que pasó, pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, agregó.

Qué dijo Máximo Thomsen sobre la huella de su zapatilla en la cara de Fernando Báez Sosa Qué dijo Máximo Thomsen sobre la huella de su zapatilla en la cara de Fernando Báez Sosa. (Foto: captura)

En esta misma línea, afirmó: “Yo estuve ahí, sí participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así. Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias".

En diálogo con Telenoche, concluyó: "Pensar que es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven y cargar con la conciencia de que fue por culpa de nosotros, mía también, de todos. Es algo que jamás en la cabeza se nos puede cruzar. Podemos ser buenas o malas personas, pero sé que ninguno de nosotros quiso que esto pasara".