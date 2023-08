Pérez Algaba: una carta, un pedido desesperado y el misterioso vínculo de Javier Ferrer con el caso

Ese campo era parte de un proyecto inmobiliario llamado “Renacer” cuya cara visible era el influencer Javier Ferrer. De hecho en la puerta del terreno, aún permanece en pie un cartel gigante que lleva el logo del barrio cerrado en construcción, junto a la iniciales “J.F” y la foto del misterioso Ferrer.

Desde el entorno del influencer le hicieron saber a A24.com que en las próximas horas se presentaría en el expediente el abogado Fernando Burlando, para aportar la documentación migratoria que acreditaría que Ferrer lleva más de cuatro meses viviendo en Miami.

ferrer.jpg

“La intención es dejar bien en claro que Javier no tiene nada que ver con este crimen”, sostuvo un amigo del empresario.

Mientras tanto, Alma Nicol Chamorro, única detenida por el crimen Pérez Algaba, aseguró en una carta que es “inocente”, que la “implican injustamente” en la causa y pidió que “por favor” la ayuden. En las últimas horas trascendió ese documento de puño y letra, al que tuvo acceso A24.com.

sin-titulo-1jpg (1).webp La mujer trans detenida por el crimen del empresario pidió ayuda y se declaró inocente. (Foto: archivo)

“Mi nombre es Nicol Chamorro, soy una mujer trans, me implican injustamente en un caso del cual me enteré de que se trataba a través de los medios y por mis abogados”, comienza la misiva. "En el principio pretendían que declare sobre algo que no entendía y sin la presencia de mi defensor y abogado. Ahora digo que soy inocente de lo que se me culpa, nunca fue mía esa maleta (donde hallaron los restos del empresario) y nunca tuve contacto con ella. Decidí hablar porque necesito se sepa mi versión de lo que estoy pasando. Es injusto el hecho de estar detenida”, comenzó la misiva.

Asimismo, señaló que se encuentra “contenida en todo sentido por el personal, autoridades, compañeras y sobre todo la presencia” de sus “abogados”, a quienes les aclaró que las manchas encontradas en su campera eran “de salsa”.

Esto último fue confirmado el pasado martes por un peritaje realizado en la sede de la Policía Científica de Lanús, que determinó que no eran de sangre las manchas halladas en una campera y una remera de Chamorro.

“Quiero agradecer a mis seres queridos y a las personas que me ayudan día a día a soportar esta situación”, concluyó la mujer trans, antes de pedir, con letras mayúsculas: “Por favor ayúdenme, soy inocente, gracias”.