Presunta estafa en San Pedro: habló uno de los actores que se hizo pasar por un ejecutivo

En una reciente entrevista, el hombre expresó estar "devastado" por el escándalo: “Nunca esperé ser parte de tal escándalo. He vivido toda mi vida únicamente a través del arte, la música y el cine y nunca me he involucrado en nada más”. El actor afirmó que tanto él como su colega, Maurycy Lyczko, fueron contratados por una agencia asiática para representar a ejecutivos ficticios en la gala, utilizando los nombres de "Jeremy Jones" y "Timothy Murphy".

Además, según consignó el medio Infobae, señaló que no tiene ninguna relación con la firma Knight Consortium ni con las criptomonedas. Según explicó, su participación se limitó a seguir un guion proporcionado el día anterior al evento, donde debía presentar premios y dar un discurso sobre las supuestas actividades de caridad de la empresa.

La Justicia argentina, a través del fiscal federal Matías Di Lello, investiga a RainbowEX por intermediación financiera ilegal. La firma está bloqueada en el país por ENACOM y carece de registro en la Comisión Nacional de Valores. Cuatro víctimas ya han denunciado ante la fiscal María Viviani en San Nicolás, mientras que la financiera Over Cash, sospechada de ser el enlace local, fue allanada por la Policía Federal.

Lujos y actores: así fue la lujosa fiesta en un hotel porteño que activó la estafa piramidal de San Pedro

El fiscal Matías Di Lello avanza en su investigación sobre la presunta estafa piramidal que opera en la ciudad bonaerense de San Pedro, vinculada al enigmático grupo Knights Consortium. Las nuevas medidas apuntan a la gala realizada el 21 de septiembre en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde los actores polacos Maurycy Lyczko y Wacerz se presentaron como directivos de la firma.

La fiesta, aparentemente sofisticada, es considerada por Di Lello como una pieza clave en su investigación, ya que se sospecha que fue utilizada como una herramienta para atraer a potenciales inversores hacia el esquema. El fiscal indaga en el delito de promoción de la intermediación financiera ilegal, que podría estar detrás de la organización.

En los videos que trascendieron del imponente festejo se puede ver un lujoso decorado, con hombres y mujeres vestidos de gala, un show con bailarines de folclore, premios con dólares y hasta distinciones para los invitados.

Por otro lado, Di Lello convocó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFEIC), liderada por el fiscal Alejandro Musso y con sede en San Isidro. Según el sitio Infobae, Musso es reconocido por su experiencia en la investigación de delitos relacionados con criptomonedas y se encargará de analizar la trazabilidad de la billetera de RainbowEX.

La Policía allanó dos financieras de San Pedro donde operaban con Rainbowex

Por otro lado, días atrás la policía bonaerense llevó a cabo dos allanamientos en la ciudad de San Pedro. Los operativos fueron solicitados por Di Lello, quien actúa de oficio en la causa iniciada por las operaciones de RainbowEX.

Di Lello había solicitado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la confirmación del registro de la empresa, y al no recibir respuesta positiva, ordenó los allanamientos. Además, el fiscal dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y a la División Antifraude de la Policía Federal.

Las investigaciones revelaron que Knight Consortium, la fundación detrás de RainbowEX, no está registrada ni cuenta con aval legal en Argentina, lo que ha generado dudas sobre la legitimidad de sus operaciones. Para agravar la situación, los supuestos responsables de la firma informaron a los inversores que no podrían retirar su dinero durante un periodo de dos semanas.