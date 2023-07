Entre dichos audios, se encontraron intercambios que "Lechuga" mantuvo con Gustavo Iglesias, barra de Boca Juniors, y su hijo Nazareno, quienes este jueves se presentaron ante la Justicia con sus respectivas defensas. En sus declaraciones sostuvieron que Pérez Algaba les debía dinero.

La discusión entre Iglesias y el hombre asesinado tiene que ver con que el hijo del hincha Xeneize le habría vendido un auto de alta gama y el empresario nunca le terminó de pagar. Ante las amenazas para que le diera la plata, el empresario respondió que no iba a hacerlo.

En uno de los mensajes a los que accedieron los investigadores, Pérez Algaba le dijo al hijo de Iglesias: “Pedazo de gil hdp ahora sabés que no vas a cobrar un peso más. Antes de hablar así de mi vieja, muerto, escúchate. Te hacés el piola, sabés la cagada a palos que te pego salame nene de papá te gar... p... vení vos por acá a ver si bancás algo hdp, ahora no cobrás más”.

Y agregó, con otra catarata de amenazas: “Te hacés el prolijo vas a ver. Tengo todos los mensajes que me mandabas cuando cag... a tu novia y mil mensajes más. Mano a mano te arranco el cráneo. No podés poner nada a tu nombre. Tengo todos los WhatsApp y te hacés el turro porque tenés 3 negros atrás tuyo. Quedate tranquilo que si no venís vos, voy a ir yo y papá no te va a salvar”.

fernando perez algaba empresario descuartizado 3.jpg Quiénes son los involucrados en la causa del empresario asesinado y descuartizado (Foto: archivo)

Quién es Nahuel Vargas, examigo de Fernando Pérez Algaba

Nahuel Vargas lo había denunciado en Ituzaingó por el delito de amenazas en febrero de este año. El hombre declaró en su denuncia que Pérez Algaba fue hasta su casa y le dijo que lo iba a matar.

De acuerdo a su testimonio, ese día estaba junto a Maximiliano Pilepich, uno de sus amigos. Escucharon un tiro, salieron corriendo y notaron que la luneta de su auto Toyota, estacionado frente al domicilio, había sido atacada. Además, dentro del vehículo encontraron piedras.

Quién es la mujer trans, la principal sospechosa

La mujer trans se llama Nicole y es la primera sospechosa por el crimen del empresario. En ese sentido, está detenida por haber robado la valija donde encontraron muerto a Pérez Algaba y este jueves se negó a declarar ante el fiscal de la UFI N° 5.

Nicole está imputada por la participación secundaria en el homicidio ya que la valija de color rojo en el que fueron hallados los restos de "Lechuga" había sido robada por ella misma del domicilio de sus hermanos. De hecho, los documentos que fueron encontrados dentro de la maleta pertenecen a esa familia.