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Revelaron las últimas imágenes del anestesista Alejandro Zalazar antes de morir

La investigación busca determinar si su muerte está vinculada con la causa por desvío de propofol. Las imágenes pertenecen al expediente y permitió reconstruir las horas previas al deceso del médico.

Revelaron las últimas imágenes del anestesista Alejandro Zalazar antes de morir. 

Revelaron las últimas imágenes del anestesista Alejandro Zalazar antes de morir. 

Tras la muerte del anestesista de 31 años, que fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo, la Justicia investiga si su fallecimiento está vinculado a una trama mayor por desvío de medicamentos hospitalarios. Se trata de Alejandro Zalazar, cuyo caso generó fuerte impacto en el ámbito médico y abrió múltiples interrogantes sobre sus últimas horas.

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Según la reconstrucción del expediente, la noche previa a su muerte transcurrió con aparente normalidad. Zalazar había ido a trabajar, pasó por el gimnasio y regresó a su casa cerca de las 22. Sin embargo, ese fue el último momento en el que se lo vio con vida.

Al día siguiente, colegas que lo esperaban en su puesto laboral comenzaron a preocuparse por su ausencia. Tras varios intentos fallidos de contactarlo, lograron ingresar a su departamento, donde lo hallaron sin signos vitales. Junto al cuerpo había elementos compatibles con la administración de sustancias como propofol y fentanilo, lo que encendió las alarmas en la investigación.

Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos permitieron reconstruir parte de sus movimientos. El anestesista salió de su casa por la mañana, cumplió con su jornada y regresó por la noche. Luego volvió a salir hacia el gimnasio y finalmente ingresó nuevamente al edificio, sin que se registraran movimientos posteriores.

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En paralelo, mantuvo una breve conversación con un amigo con quien había quedado en encontrarse. En esos mensajes, el joven mencionó que se sentía “bajón”, aunque acordaron verse al día siguiente, algo que nunca ocurrió.

Una investigación que suma hipótesis

El informe preliminar de la autopsia indicó que la causa de muerte fue un edema pulmonar, aunque todavía se esperan los resultados toxicológicos para determinar con precisión qué sustancias había en su organismo y establecer la mecánica del hecho.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Eduardo Cubría, pero además se analiza en conexión con otra investigación judicial por presunta administración fraudulenta de medicamentos en el Hospital Italiano, donde se investiga el desvío de ampollas de propofol.

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Las im&aacute;genes pertenecen al expediente y&nbsp;permiti&oacute; reconstruir las horas previas al deceso del m&eacute;dico.

Las imágenes pertenecen al expediente y permitió reconstruir las horas previas al deceso del médico.

El punto clave que aún no se resolvió

Uno de los principales interrogantes gira en torno al lapso que va desde que Zalazar salió del gimnasio hasta su ingreso definitivo al departamento. Tampoco se pudo determinar qué contenía el sobre que llevaba en ese momento ni si adquirió algún elemento en el trayecto.

Los investigadores confirmaron que el anestesista estaba solo al momento de su muerte: no hay registros de ingreso de terceros al edificio ni signos de violencia en la vivienda.

Con estos elementos, la causa avanza en busca de respuestas en un caso que combina el drama personal con una posible red de irregularidades dentro del sistema de salud.

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