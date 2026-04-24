Revelaron las últimas imágenes del anestesista Alejandro Zalazar antes de morir. 

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En paralelo, mantuvo una breve conversación con un amigo con quien había quedado en encontrarse. En esos mensajes, el joven mencionó que se sentía “bajón”, aunque acordaron verse al día siguiente, algo que nunca ocurrió.

Una investigación que suma hipótesis

El informe preliminar de la autopsia indicó que la causa de muerte fue un edema pulmonar, aunque todavía se esperan los resultados toxicológicos para determinar con precisión qué sustancias había en su organismo y establecer la mecánica del hecho.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Eduardo Cubría, pero además se analiza en conexión con otra investigación judicial por presunta administración fraudulenta de medicamentos en el Hospital Italiano, donde se investiga el desvío de ampollas de propofol.

Captura Las imágenes pertenecen al expediente y permitió reconstruir las horas previas al deceso del médico.

El punto clave que aún no se resolvió

Uno de los principales interrogantes gira en torno al lapso que va desde que Zalazar salió del gimnasio hasta su ingreso definitivo al departamento. Tampoco se pudo determinar qué contenía el sobre que llevaba en ese momento ni si adquirió algún elemento en el trayecto.

Los investigadores confirmaron que el anestesista estaba solo al momento de su muerte: no hay registros de ingreso de terceros al edificio ni signos de violencia en la vivienda.

Con estos elementos, la causa avanza en busca de respuestas en un caso que combina el drama personal con una posible red de irregularidades dentro del sistema de salud.