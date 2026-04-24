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Bullying, racismo y furia: un jugador cruzó los límites en Gran Hermano y se pudrió todo

Un episodio dramático se desató en Gran Hermano y disparó un revuelo enorme entre los fans del programa.

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Bullying, racismo y furia: un jugador cruzó los límites en Gran Hermano y se pudrió todo.

Un escándalo de dimensiones internacionales pasó a la historia de Gran Hermano mundial. Todo ocurrió en enero de 2007, en la versión británica del reality, y el impacto fue tan devastador que la frontera entre el entretenimiento y la realidad se borró por completo.

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La tensión estalló cuando la mediática Jade Goody, junto a otras dos participantes, inició una campaña de hostigamiento sistemático contra la estrella de Bollywood, Shilpa Shetty.

Los ataques, cargados de un fuerte contenido xenófobo, incluyeron burlas por su acento, insultos por la comida de su país y el despectivo apodo de "la india", dado que sus compañeras aseguraban que su nombre era "imposible de pronunciar".

Mientras el regulador de medios británico recibía la cifra récord de 40.000 denuncias en pocas horas, en las calles de India la gente quemaba muñecos con la cara de los productores en señal de repudio. El escándalo escaló a niveles impensados: llegó hasta el Parlamento británico y obligó al gobierno de India a exigir explicaciones oficiales.

Lo que había empezado como un simple juego televisivo se transformó en un incidente diplomático de alto calibre que puso en jaque las relaciones entre ambas naciones, marcando un antes y un después en la historia del formato.

El desenlace fue tan cinematográfico como el conflicto mismo. El principal patrocinador del programa retiró su apoyo económico y Jade Goody fue expulsada por el voto masivo de un público indignado, teniendo que salir de la casa sin audiencia y escoltada por seguridad.

En la vereda opuesta, Shilpa Shetty se convirtió en un símbolo de resiliencia y terminó consagrándose ganadora del certamen con un apoyo internacional histórico.

A casi dos décadas del hecho, el caso sigue siendo el ejemplo máximo de cómo el racismo en televisión puede incendiar el mundo entero y cambió las reglas de convivencia para siempre.

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