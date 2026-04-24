Bullying, racismo y furia: un jugador cruzó los límites en Gran Hermano y se pudrió todo.

Lo que había empezado como un simple juego televisivo se transformó en un incidente diplomático de alto calibre que puso en jaque las relaciones entre ambas naciones, marcando un antes y un después en la historia del formato.

El desenlace fue tan cinematográfico como el conflicto mismo. El principal patrocinador del programa retiró su apoyo económico y Jade Goody fue expulsada por el voto masivo de un público indignado, teniendo que salir de la casa sin audiencia y escoltada por seguridad.

En la vereda opuesta, Shilpa Shetty se convirtió en un símbolo de resiliencia y terminó consagrándose ganadora del certamen con un apoyo internacional histórico.

A casi dos décadas del hecho, el caso sigue siendo el ejemplo máximo de cómo el racismo en televisión puede incendiar el mundo entero y cambió las reglas de convivencia para siempre.