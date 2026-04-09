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El giro en la muerte del anestesista: quiénes estuvieron con él en el departamento

El análisis de las cámaras de seguridad incorporadas a la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar reveló quiénes ingresaron y salieron del departamento horas antes del hallazgo. La declaración clave de la hermana de Alejandro Zalazar.

Las cámaras de seguridad revelaron nuevos datos en la investigación sobre la muerte de Zalazar. (Foto: archivo).

Las cámaras de seguridad revelaron nuevos datos en la investigación sobre la muerte de Zalazar. (Foto: archivo).

Tras el allanamiento realizado en el departamento del anestesista Alejandro Zalazar, quien murió por una sobredosis, se difundieron nuevas filmaciones del edificio donde vivía. Las imágenes incorporadas a la causa complican la situación de las residentes Chantal Leclercq y Delfina Lanusse.

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Las cámaras de seguridad registraron a ambas ingresando y retirándose del inmueble junto a otras dos médicas, horas antes de que el anestesista fuera hallado sin vida. En uno de los registros, Lanusse aparece saliendo con un objeto que, por sus dimensiones, sería compatible con una tablet perteneciente a Zalazar. Además, las imágenes muestran que Leclercq fue la última en abandonar el lugar, un dato que ahora es analizado por los investigadores.

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La declaración de la hermana

La hermana de la víctima, Julieta Zalazar, declaró que cuando llegó al edificio porque su hermano no respondía los mensajes, encontró a Leclercq esperando en el hall. También aseguró que la médica manipuló el teléfono celular del anestesista cuando ya había fallecido. Según su relato, ambas mujeres ingresaron juntas al departamento antes de la llegada de la Policía.

Las pericias sobre el celular de Zalazar indicaron que la última comunicación previa a la muerte fue con Leclercq, cerca de las 22.07 de la noche anterior. La investigación intenta reconstruir los movimientos previos al hallazgo del cuerpo, encontrado con una sobredosis de propofol y fentanilo.

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Sin embargo, hasta el momento Leclercq no se encuentra imputada en la causa.

La confesión ante la Asociación de Anestesistas

En el inicio de la causa, Leclercq fue entrevistada por la Asociación de Anestesia y reconoció haber consumido propofol en una ocasión junto a Zalazar, con quien mantenía una relación de amistad desde la residencia que ambos realizaron en el Hospital Rivadavia. La médica, conocida como “Tati”, quedó bajo la lupa cuando el expediente comenzó a revelar posibles irregularidades en el manejo de medicamentos dentro del sistema sanitario.

En las últimas horas, la Justicia también allanó dos domicilios vinculados a Leclercq. Uno corresponde a un departamento en el piso 10 ubicado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en la Ciudad de Buenos Aires, y el otro a una vivienda en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre. Aunque no se encontraron fármacos en los operativos, se secuestraron un celular y una tablet que serán analizados.

Por otra parte, la Asociación de Anestesia aportó al Ministerio Público Fiscal información sobre una reunión mantenida en marzo con la médica y autoridades del hospital. En ese encuentro, Leclercq confirmó que conocía a Lanusse y que tenían una relación cercana, surgida de coincidencias académicas en la Universidad Austral y laborales. Según declaró, ambas compartieron encuentros en los que consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas con fines recreativos.

Durante esa reunión, Leclercq admitió haber utilizado medicamentos del hospital y detalló su historial de consumo, que incluía drogas recreativas desde antes de ingresar a la residencia y sustancias habituales en el ámbito quirúrgico, como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. También reconoció que esos fármacos habían sido sustraídos del hospital, aunque aseguró que el consumo se realizaba fuera del ámbito institucional.

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