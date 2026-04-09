El giro en la muerte del anestesista: quiénes estuvieron con él en el departamento

chantal-leclercq-y-delfina-lanusse-estan-siendo-investigadas-por-el-robo-de-medicamentos-de-hospitales-foto-instagram-tati-lecrercq-7SIHX7QUTRBOHDHGHJIHUJ4EFQ

Sin embargo, hasta el momento Leclercq no se encuentra imputada en la causa.

La confesión ante la Asociación de Anestesistas

En el inicio de la causa, Leclercq fue entrevistada por la Asociación de Anestesia y reconoció haber consumido propofol en una ocasión junto a Zalazar, con quien mantenía una relación de amistad desde la residencia que ambos realizaron en el Hospital Rivadavia. La médica, conocida como “Tati”, quedó bajo la lupa cuando el expediente comenzó a revelar posibles irregularidades en el manejo de medicamentos dentro del sistema sanitario.

En las últimas horas, la Justicia también allanó dos domicilios vinculados a Leclercq. Uno corresponde a un departamento en el piso 10 ubicado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en la Ciudad de Buenos Aires, y el otro a una vivienda en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre. Aunque no se encontraron fármacos en los operativos, se secuestraron un celular y una tablet que serán analizados.

Por otra parte, la Asociación de Anestesia aportó al Ministerio Público Fiscal información sobre una reunión mantenida en marzo con la médica y autoridades del hospital. En ese encuentro, Leclercq confirmó que conocía a Lanusse y que tenían una relación cercana, surgida de coincidencias académicas en la Universidad Austral y laborales. Según declaró, ambas compartieron encuentros en los que consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas con fines recreativos.

Durante esa reunión, Leclercq admitió haber utilizado medicamentos del hospital y detalló su historial de consumo, que incluía drogas recreativas desde antes de ingresar a la residencia y sustancias habituales en el ámbito quirúrgico, como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. También reconoció que esos fármacos habían sido sustraídos del hospital, aunque aseguró que el consumo se realizaba fuera del ámbito institucional.