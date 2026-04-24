El desgarrador llanto de Zunino en Gran Hermano tras ser acusado de malos tratos a Luana: "Me rompieron"

En medio de la angustia, Emanuel buscó contenerlo, recordándole que dentro del juego muchas veces circulan versiones o estrategias que pueden amplificarse, y que lo importante era no perder la calma ni dejarse llevar por el impacto emocional del momento: “Ya sé, porque nada que ver. A la que más respetaste fue a ella. Tranqui, amigo. Zuni, amigo, no sos eso. Que no te entre una bala, amigo. Sé que no sos eso. Tenés que limpiar el nombre. No te pongas así".

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Qué había dicho Zunino de Luana en Gran Hermano

Luana y Zunino atravesaron todos los estados de ánimo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desde el inicio de la edición: pasaron de la complicidad inicial y el coqueteo constante a momentos de cercanía emocional que hicieron pensar en un posible romance, hasta llegar a un distanciamiento que hoy parece marcar un nuevo capítulo en su historia dentro de la casa.

Apenas comenzó la convivencia, entre ellos surgió una química innegable. Con el paso de los días, fueron construyendo un vínculo sólido que los convirtió en aliados dentro del juego. Incluso, con el tiempo, esa conexión fue ganando intensidad y se transformó en una relación mucho más profunda dentro de la dinámica de la casa.

Sin embargo, en las últimas horas, todo parece haberse quebrado. Una actitud de la joven —que no cayó nada bien— terminó de tensar la relación y descolocó a su compañero, que venía acumulando dudas. Sin rodeos, él decidió hablarle a las cámaras y marcar un quiebre definitivo, dejando en claro que ya no confía en ella ni dentro ni fuera del juego.

“Ustedes me juzgarán si estoy confundido, pero no me transmite confianza, no me siento seguro. Yo me meto al baño y ella está susurrando; está distante, el lenguaje corporal también habla. Por más que ya no haya nada sentimental en el medio, me parece que ella me está fallando en el juego a mí y a Zilli. No compro más con eso: cuando me tiene que defender, no me defiende, piensa solo en ella", expresó Franco al público que lo sigue día a día, en vísperas de una nueva gala de eliminación.