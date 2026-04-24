El desgarrador llanto de Zunino en Gran Hermano tras ser acusado de malos tratos a Luana: "Me rompieron"

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa momentos de máxima tensión, donde la cercanía de una nueva eliminación intensifica los ánimos y deja las emociones a flor de piel entre los participantes.
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Zunino vivió un momento de gran sensibilidad dentro de la casa de Gran Hermano y terminó rompiendo en llanto en los brazos de Emanuel.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa momentos de máxima tensión, donde la cercanía de una nueva eliminación intensifica los ánimos y deja las emociones a flor de piel entre los participantes.
En este contexto, la placa de nominados quedó integrada por Zunino, Brian Sarmiento, Sol, Yipio y Danelik, todos involucrados en una instancia clave del juego en la que cada voto empieza a pesar más que nunca. Dentro de la convivencia, distintos participantes ya comenzaron a posicionarse y a manifestar sus preferencias para que la participante que recientemente había tenido un paso por la Casa de los Famosos (Telemundo), abandone la competencia.
Sin embargo, en medio de los deseos estratégicos y los cálculos de juego, también empiezan a pesar las emociones personales dentro de la casa. En ese marco, el joven de 26 años, oriundo de Berazategui, se mostró visiblemente afectado y terminó rompiendo en llanto durante una emisión del stream del reality. La situación, vinculada a un supuesto maltrato hacia Luana Fernández, recorrió todos los rincones de la casa y del entorno del programa, y parece que busca dejarlo mal parado de cara al lunes, cuando todo se define.
"Me rompieron, amigo. Que vengan y me tiren esa me arruina. Siempre jugué re limpio; que me tiren esa gilada me duele. Yo después salgo de acá y soy un hdp. Tanto que hablan del caso de Mavinga; ahora me da miedo estar acá si juegan con esa carta", le confió, con temor, Franco a Emanuel, quien intentó calmarlo en todo momento y bajarle la ansiedad frente a la situación.
En medio de la angustia, Emanuel buscó contenerlo, recordándole que dentro del juego muchas veces circulan versiones o estrategias que pueden amplificarse, y que lo importante era no perder la calma ni dejarse llevar por el impacto emocional del momento: “Ya sé, porque nada que ver. A la que más respetaste fue a ella. Tranqui, amigo. Zuni, amigo, no sos eso. Que no te entre una bala, amigo. Sé que no sos eso. Tenés que limpiar el nombre. No te pongas así".
Luana y Zunino atravesaron todos los estados de ánimo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desde el inicio de la edición: pasaron de la complicidad inicial y el coqueteo constante a momentos de cercanía emocional que hicieron pensar en un posible romance, hasta llegar a un distanciamiento que hoy parece marcar un nuevo capítulo en su historia dentro de la casa.
Apenas comenzó la convivencia, entre ellos surgió una química innegable. Con el paso de los días, fueron construyendo un vínculo sólido que los convirtió en aliados dentro del juego. Incluso, con el tiempo, esa conexión fue ganando intensidad y se transformó en una relación mucho más profunda dentro de la dinámica de la casa.
Sin embargo, en las últimas horas, todo parece haberse quebrado. Una actitud de la joven —que no cayó nada bien— terminó de tensar la relación y descolocó a su compañero, que venía acumulando dudas. Sin rodeos, él decidió hablarle a las cámaras y marcar un quiebre definitivo, dejando en claro que ya no confía en ella ni dentro ni fuera del juego.
“Ustedes me juzgarán si estoy confundido, pero no me transmite confianza, no me siento seguro. Yo me meto al baño y ella está susurrando; está distante, el lenguaje corporal también habla. Por más que ya no haya nada sentimental en el medio, me parece que ella me está fallando en el juego a mí y a Zilli. No compro más con eso: cuando me tiene que defender, no me defiende, piensa solo en ella", expresó Franco al público que lo sigue día a día, en vísperas de una nueva gala de eliminación.