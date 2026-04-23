Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con una nueva película argentina

Lo dejamos acá Netflix 1 Foto: Gentileza Netflix.

Todo parece mantenerse bajo control hasta que aparece un nuevo paciente. Allí entra en juego el personaje de Peretti: un escritor bloqueado creativamente que llega en busca de ayuda. Este encuentro marca el punto de quiebre. El avance construyó tensión sin necesidad de explicar demasiado. Ese es, justamente, uno de sus mayores aciertos.

Ricardo Darín: un psicoanalista que pierde la fe en los métodos habituales

Ricardo Darín volvió a apostar por un rol complejo. En esta ocasión, se puso en la piel de un profesional que cuestiona su propia disciplina. El actor ya exploró personajes con conflictos internos, pero aquí el desafío parece ir más allá.

Su psicoanalista no es simplemente un hombre en crisis. Es alguien que decide actuar en consecuencia. Esa decisión lo lleva a experimentar con sus pacientes de maneras poco convencionales.

Lo dejamos acá Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

Las primeras imágenes muestran a un Darín contenido, pero con una intensidad creciente. Su mirada transmite dudas, convicciones y, al mismo tiempo, una inquietante ambigüedad.

Diego Peretti: un escritor con un bloqueo creativo

El personaje de Diego Peretti aporta otro eje fundamental. Su escritor atraviesa un bloqueo creativo que afecta no solo su carrera, sino también su estabilidad emocional.

Peretti, quien además es médico psiquiatra en la vida real, ya exploró el mundo de la mente humana en otras interpretaciones. En este caso, su rol parece estar cargado de vulnerabilidad.

El avance deja ver momentos de tensión entre paciente y terapeuta. Las sesiones se convierten en espacios impredecibles. Lo que debería ser un lugar seguro se transforma en un terreno incierto. Ese vínculo será clave para el desarrollo de la historia.

Lo dejamos acá Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

La dirección de Hernán Goldfrid y un estilo reconocible

La película está dirigida por Hernán Goldfrid, quien ya trabajó con Darín en el pasado ("Tesis sobre un homicidio", 2013). Su estilo se caracteriza por narrativas sólidas, ritmo sostenido y una construcción cuidadosa del suspenso.

El guion estuvo a cargo de Emanuel Diez, quien construyó una historia que se adentra en terrenos complejos. La trama plantea preguntas sobre la ética profesional, la fragilidad emocional y los límites de la intervención psicológica.

Lo dejamos acá está producida por Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín (Kenya Films), esta nueva producción de Netflix hecha en Argentina llegará al servicio en septiembre.

Hernán Goldfrid y Ricardo Darín en Tesis.jpg

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

La película llegará a Netflix en septiembre. Aunque todavía no se confirmó el día exacto, la expectativa ya está instalada. El avance logró lo que muchos buscan: generar conversación sin revelar demasiado.

En redes sociales, los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron la dupla Darín-Peretti como uno de los principales atractivos. Otros señalaron el tono oscuro del relato y la promesa de una historia distinta.

Ficha técnica completa de "Lo dejamos acá"

Dirección: Hernán Goldfrid

Hernán Goldfrid Guion: Emanuel Diez

Emanuel Diez Producción: Kenya Films

Kenya Films Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti

Primer vistazo de "Lo dejamos acá" en Netflix