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Alumno amenazó con tirotear su escuela: lo allanaron, le sacaron un arma y su familia reaccionó de la peor manera

La directora de un colegio denunció que un alumno publicó en su estado de WhatsApp una foto con un arma en la mano y un mensaje con amenazas explícitas contra sus compañeros.

Alumno amenazó con tirotear su escuela: lo allanaron

Alumno amenazó con tirotear su escuela: lo allanaron, le sacaron un arma y su familia reaccionó de la peor manera. (Foto: A24.com)

Una serie de amenazas de tiroteo encendió la alarma en la Escuela N°6 de Ituzaingó y derivó en allanamientos, el secuestro de elementos y un violento episodio contra autoridades del colegio. El miedo se instaló entre alumnos, docentes y familias, en medio de una ola de casos similares en todo el país.

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Un nuevo tiroteo en 24 horas. Esta vez son cuatro muertos entre los alumnos y docentes. (Foto: Captura de TV)

Todo comenzó con mensajes intimidatorios escritos en los baños del establecimiento, donde se advertía sobre un posible ataque armado el 30 de abril. A esto se sumaron publicaciones en grupos de WhatsApp, en las que un alumno de 13 años mostraba un arma y una manopla, lo que generó preocupación inmediata dentro de la comunidad educativa.

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El hallazgo que activó la intervención policial

Tras la advertencia de compañeros, docentes revisaron la mochila del menor y encontraron una manopla coincidente con la que aparecía en los videos. A partir de allí, se dio intervención a la Policía, que avanzó con la investigación.

En los allanamientos realizados en domicilios vinculados al alumno, se secuestró un arma de aire comprimido, celulares y dispositivos electrónicos, además de otros elementos de interés para la causa. En otro procedimiento, también se detectó un arma calibre .22 en condiciones no aptas para el uso.

Secuestrado al alumno de Ituzaingó

Violento ataque a directivos: fueron golpeados y asaltados

El caso escaló a un nivel aún más grave cuando autoridades del colegio se dirigieron al domicilio del menor para notificar a la familia que no debía asistir a clases hasta recibir indicaciones de inspección.

Según se reconstruyó, la directora y un asistente fueron atacados por familiares del alumno, quienes los golpearon y les robaron sus pertenencias, incluidos celulares y documentación. La situación requirió intervención policial para rescatarlos, en un episodio que profundizó el clima de tensión.

Mensaje amenaza alumno Ituzaingó

Miedo en la escuela y custodia policial

Tras los hechos, se dispuso custodia policial en la puerta del establecimiento y se reforzaron las medidas de seguridad. Docentes y directivos manifestaron temor, mientras que alumnos reconocieron que las amenazas circulan también en redes sociales como TikTok y grupos de mensajería.

A pesar de esto, algunos estudiantes señalaron que la escuela era considerada tranquila, lo que incrementa la preocupación por el cambio repentino en el clima interno.

Una ola de amenazas que se multiplica

El episodio se enmarca en un fenómeno creciente: las amenazas de ataques escolares se replican en distintas provincias desde el caso ocurrido en Santa Fe, donde un adolescente asesinó a un compañero.

En la mayoría de las investigaciones, se detectaron armas de aire comprimido, publicaciones intimidatorias y planificación a través de redes sociales, bajo la figura penal de intimidación pública.

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