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Muerte de Diego Maradona: las impactantes fotos de la casa donde falleció el astro

En el marco del juicio por la muerte del ex jugador, se conocieron las imágenes de la última morada y crecen las dudas sobre si el lugar estaba apto para la internación domiciliaria.

Muerte de Diego Maradona: las impactantes fotos de la casa donde falleció el astro. 

Muerte de Diego Maradona: las impactantes fotos de la casa donde falleció el astro. 

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona avanza en medio de un clima cargado de tensión dentro y fuera de los tribunales. Familiares, imputados y abogados volvieron a encontrarse tras la anulación del proceso anterior, en audiencias atravesadas por momentos de alta sensibilidad y revelaciones clave.

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En este contexto, en las últimas horas salieron a la luz nuevas imágenes de la casa ubicada en el barrio privado San Andrés, en Tigre, donde el ex capitán de la Selección argentina pasó sus últimos días. Las fotos reavivaron el debate sobre las condiciones en las que transitó su recuperación tras la operación por un hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Según la fiscalía, la vivienda no estaba preparada para afrontar el delicado estado de salud del ídolo. El lugar había sido elegido como una solución transitoria, cerca de sus hijas Dalma Maradona, Gianinna Maradona y Jana Maradona, con la expectativa de que pudiera retomar su vida normal en pocos meses.

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Sin embargo, el desenlace fue otro: el 25 de noviembre de 2020, tras apenas 14 días en esa propiedad, Maradona murió en medio de un cuadro que, según reconstruyen los investigadores, se fue agravando con el paso de los días.

Personas cercanas al entorno del exfutbolista aseguraron que la vivienda había sido alquilada como una solución provisoria. Incluso, se evaluaban otras alternativas a futuro, como un eventual traslado o incluso un viaje al exterior.

El contrato de alquiler fue firmado por Jana Maradona y contemplaba una estadía hasta fines de enero de 2021. Por esos tres meses se abonaron 16 mil dólares por adelantado. La idea era que, una vez estabilizado, pudiera mudarse nuevamente o definir otro destino acorde a su recuperación.

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Crecen las dudas sobre si el lugar estaba apto para la internaci&oacute;n domiciliaria.&nbsp;

Crecen las dudas sobre si el lugar estaba apto para la internación domiciliaria.

Cómo eran los últimos días de Maradona

El ex jugador pasó la mayor parte del tiempo en un playroom acondicionado en la planta baja. Allí se instaló una cama de dos plazas, un inodoro ortopédico para evitar desplazamientos, un sillón masajeador y una televisión de gran tamaño. Desde ese espacio tenía vista a un lago dentro del barrio privado.

En la planta alta había cuatro habitaciones destinadas a sus allegados, entre ellos su sobrino y asistentes que lo acompañaron durante las dos semanas que permaneció en la casa.

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El contrato de alquiler fue firmado por Jana Maradona.

El contrato de alquiler fue firmado por Jana Maradona.

Otro de los espacios que más utilizaba era la galería, donde recibía atención de su kinesiólogo, tomaba mate y compartía momentos con su entorno.

Un cuadro complejo y bajo la lupa judicial

Los testimonios y las imágenes conocidas en el juicio refuerzan la hipótesis de que Maradona atravesaba un estado delicado: cursaba una recuperación postoperatoria, un cuadro depresivo y un proceso de desintoxicación por consumo problemático de alcohol.

En ese contexto, las condiciones de su internación domiciliaria quedaron en el centro de la escena judicial. La investigación busca determinar si hubo negligencia en el cuidado del exfutbolista durante esos días críticos.

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Salieron a la luz nuevas im&aacute;genes de la casa ubicada en el barrio privado San Andr&eacute;s.&nbsp;

Salieron a la luz nuevas imágenes de la casa ubicada en el barrio privado San Andrés.

El juicio, que volvió a foja cero tras la anulación del proceso anterior, promete avanzar sobre uno de los interrogantes más sensibles: qué pasó en esas dos semanas que terminaron con la muerte de uno de los mayores ídolos de la historia del deporte argentino.

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