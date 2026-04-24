"Se encerraba en el baño y se...", el estremecedor relato de una amiga de Sophie Civarelli sobre su novio

Sin embargo, más allá de los elementos materiales, el foco comenzó a desplazarse hacia el vínculo que ambos mantenían. Y allí aparecieron testimonios que complejizan la imagen de una relación aparentemente normal.

Una de las voces más contundentes fue la de “Coty”, amiga cercana de Sophia, quien decidió hablar públicamente para evitar que el caso se diluya con el paso de los días. Su relato dibuja un escenario muy distinto al que se veía en la superficie. “En público parecía una pareja más, pero en privado había situaciones que nos preocupaban”, aseguró.

Según explicó, los celos y las actitudes posesivas eran una constante. Aunque no siempre eran visibles para todos, quienes integraban el círculo más íntimo de la joven comenzaban a notar cambios en su comportamiento y en su estado emocional.

Pero uno de los aspectos más alarmantes que mencionó tiene que ver con conductas autodestructivas atribuidas a Valentín. “Ella nos contó que él se encerraba en el baño y se golpeaba”, relató la amiga, dando cuenta de episodios que generaban angustia y desconcierto. Estas situaciones, lejos de ser aisladas, habrían sido parte de un patrón que se repetía en momentos de crisis.

Ambos se habían conocido en el ámbito universitario, mientras cursaban la carrera de Psicología. La relación comenzó en un contexto de juventud, proyectos compartidos y vida académica, pero con el tiempo, según coinciden allegados, empezaron a aparecer tensiones.

Otro punto que surgió en los testimonios es el de las mentiras y la manipulación. Sophia habría descubierto inconsistencias en el relato de su pareja sobre su situación académica, lo que generó desconfianza. En ese momento, incluso, habría evaluado la posibilidad de terminar la relación.

Sin embargo, y como ocurre en muchas historias atravesadas por vínculos conflictivos, la joven decidió darle otra oportunidad, con la expectativa de que la situación pudiera mejorar. Según contó su amiga, ella misma expresó que esperaba que Valentín iniciara un tratamiento psicológico, confiando en que eso marcaría un cambio.

Esa esperanza, sin embargo, quedó truncada de la peor manera.

El 17 de abril quedó marcado como el día en que todo se quebró. La intervención policial, el trabajo de los peritos y la recolección de pruebas dieron inicio a una investigación que ahora intenta reconstruir con precisión lo ocurrido dentro del departamento. Cada elemento, desde la carta hasta los informes forenses, será clave para determinar responsabilidades y confirmar o descartar hipótesis.

Mientras tanto, el caso no quedó circunscripto al ámbito judicial. Familiares, amigos y organizaciones sociales comenzaron a movilizarse para exigir justicia. En Rosario, la convocatoria a una marcha en la plaza 25 de Mayo reunió a personas que, más allá del dolor por la pérdida, buscan visibilizar una problemática estructural.

En los mensajes difundidos para convocar a la movilización, se hizo hincapié en el rol del entorno y de las instituciones. “La violencia también se construye desde el silencio”, señalaron, en una frase que sintetiza el reclamo de muchos sectores que trabajan en la prevención de la violencia de género.

La historia de Sophia, como tantas otras, deja al descubierto las dificultades para identificar a tiempo las señales de alerta. Los celos excesivos, el control, las conductas autodestructivas y la manipulación emocional son indicadores que, en muchos casos, se naturalizan o se minimizan.

Especialistas en vínculos advierten que este tipo de dinámicas pueden escalar progresivamente, pasando de episodios aislados a situaciones de mayor gravedad. En ese contexto, el acompañamiento del entorno y el acceso a herramientas de ayuda resultan fundamentales.

Pero también aparece otra dimensión: la responsabilidad institucional. Organizaciones feministas remarcan que, más allá de lo que ocurre en el ámbito privado, es necesario contar con políticas públicas eficaces que permitan intervenir antes de que los casos lleguen a instancias irreversibles.

El expediente judicial seguirá su curso en los próximos días, con nuevas pericias y declaraciones que podrían aportar claridad. Sin embargo, la discusión ya trascendió el caso puntual.

En Rosario, el nombre de Sophia Civarelli comenzó a resonar como símbolo de una problemática que no es nueva, pero que cada episodio vuelve a poner en primer plano. El desafío, coinciden quienes se movilizan, es evitar que la historia quede reducida a una estadística más.

El impacto emocional también se siente en el ámbito universitario. Compañeros y docentes expresaron su dolor y señalaron la necesidad de generar espacios de contención y debate dentro de las instituciones educativas. La universidad, donde ambos se conocieron, se convirtió ahora en uno de los escenarios donde se procesa el duelo colectivo.

En paralelo, las redes sociales amplificaron el caso. Mensajes de despedida, pedidos de justicia y reflexiones sobre la violencia en las relaciones se multiplicaron, mostrando cómo la historia logró interpelar a personas que no conocían directamente a la joven.

A medida que pasan las horas, se suman nuevas voces que aportan datos, recuerdos y miradas. Algunas coinciden en describir a Sophia como una persona comprometida con sus estudios, cercana a sus amigos y con proyectos a futuro. Ese contraste entre la vida que proyectaba y el desenlace trágico es uno de los aspectos que más conmueve.

Por su parte, el análisis de la carta encontrada en la escena será determinante. Los investigadores buscan establecer el contexto en el que fue escrita y su relación con los hechos, evitando interpretaciones apresuradas que puedan desviar la investigación.

El caso también reabre una discusión compleja: cómo abordar las situaciones en las que aparecen conductas autodestructivas en uno de los miembros de la pareja. Para los especialistas, estos episodios no solo afectan a quien los protagoniza, sino que también generan un entorno de alta tensión emocional.

En ese marco, la figura del acompañamiento profesional adquiere un rol central. Sin embargo, muchas veces, el acceso a ese tipo de ayuda se posterga o no se concreta, ya sea por negación, falta de recursos o desconocimiento.

La tragedia de Rosario deja múltiples interrogantes abiertos. ¿Se podría haber evitado? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Qué herramientas faltaron? Son preguntas que atraviesan tanto a los allegados como a la sociedad en su conjunto.

Mientras la justicia intenta reconstruir lo ocurrido, la memoria de Sophia se convierte en motor de reclamo. Quienes la conocieron insisten en que su historia no debe quedar en el olvido, y que cada paso de la investigación debe ser seguido de cerca.

En ese sentido, la movilización en la plaza 25 de Mayo no fue solo un acto simbólico. Fue también una forma de presión social para que el caso avance con celeridad y transparencia, evitando que el paso del tiempo diluya la atención pública.

El desafío, a partir de ahora, será doble. Por un lado, esclarecer con precisión los hechos. Por otro, transformar el impacto de esta historia en acciones concretas que permitan prevenir nuevos casos.

La muerte de Sophia Civarelli no es un hecho aislado. Es parte de una trama más amplia que involucra vínculos, emociones, silencios y fallas estructurales. Y en esa complejidad radica la dificultad —pero también la urgencia— de encontrar respuestas.