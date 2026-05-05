Revelaron los datos de la autopsia de Yolanda Faulkner

Barrios, quien trabajaba como empleado municipal de planta permanente en el área del obrador de la Secretaría de Obras Públicas, residía en la vivienda donde ocurrió el sangriento desenlace. Según trascendió, el hecho se desarrolló el sábado 2 de mayo cerca de las 21:30 horas, en circunstancias que todavía son materia de análisis judicial para establecer el contexto completo de la tragedia.

Los investigadores determinaron que dentro de la casa se escucharon dos detonaciones, correspondientes a los disparos que terminaron con la vida de ambas personas. El primero impactó en Faulkner, mientras que el segundo fue efectuado por Barrios sobre sí mismo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante los trabajos periciales fue la ausencia total de signos de pelea o resistencia física. En el comedor, lugar donde se produjo el episodio, no se hallaron muebles desplazados, elementos rotos ni rastros de forcejeo, lo cual reforzó la teoría de que el crimen ocurrió sin una confrontación previa.

Esta situación llevó a los especialistas a considerar que el ataque habría sido sorpresivo, sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse. Ese dato resulta clave dentro de la investigación, ya que permite reconstruir una dinámica de violencia de género extrema.

Tras consumarse el hecho, Barrios habría enviado un mensaje a su hijo, Jorge Daniel Barrios, de 37 años, solicitándole que se acercara al domicilio. Según fuentes policiales, el hombre arribó aproximadamente a las 22:30 y se encontró con la devastadora escena: su padre y la mujer yacían muertos dentro de la propiedad.

Fue entonces cuando se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, que activaron el protocolo de preservación de la escena y convocaron a personal forense y judicial. Desde ese momento, el inmueble quedó bajo estricta custodia para el desarrollo de las pericias.

La investigación se centró en reconstruir no solo la secuencia material del hecho, sino también el vínculo entre víctima y victimario, así como posibles antecedentes de violencia o conflictos previos que pudieran aportar contexto al brutal desenlace.

La confirmación del femicidio provocó una profunda consternación en Reconquista, especialmente por tratarse de personas conocidas dentro de la comunidad local. Yolanda Faulkner era madre de Gastón y Natalia Bressán, y su muerte generó una fuerte repercusión entre familiares, allegados y vecinos.

Mientras tanto, el fallecimiento de Barrios también generó impacto en el ámbito municipal, donde se desempeñaba desde hacía años como trabajador estable. Sin embargo, la gravedad del hecho colocó el foco sobre la violencia machista y sus consecuencias más extremas.

El caso volvió a poner en discusión la problemática de los femicidios en Argentina, una de las formas más graves de violencia de género, donde mujeres son asesinadas por hombres en contextos de relaciones personales, poder o dominación.

En medio del dolor, las familias de ambos protagonistas avanzaron con los respectivos servicios funerarios. Los restos de Carlos Daniel Barrios serán velados en una sala de calle 25 de Mayo al 854, mientras que su inhumación fue programada en el cementerio El Arazá.

Por su parte, los restos de Yolanda Teresa Faulkner recibirán despedida en Moreno 1050, donde familiares y allegados podrán darle el último adiós en un clima atravesado por la tristeza y la indignación.

La causa judicial continúa abierta, ya que los investigadores buscan profundizar en detalles vinculados a las circunstancias previas al hecho, incluyendo comunicaciones, relaciones personales y testimonios del entorno cercano.

Aunque la autopsia permitió establecer con claridad la mecánica principal de lo sucedido, la Justicia pretende determinar si existían antecedentes de violencia o amenazas previas que permitan comprender mejor el trasfondo del caso.

En Reconquista, el impacto emocional sigue siendo profundo. Vecinos del barrio Center expresaron consternación por la violencia del episodio y por el hecho de que una situación de semejante gravedad haya ocurrido en una zona residencial.

El femicidio de Faulkner se suma a una larga lista de crímenes de género que continúan generando alarma social en todo el país, donde organizaciones y especialistas insisten en la necesidad de fortalecer políticas de prevención, asistencia y protección para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Cada nuevo caso representa una tragedia humana irreparable, pero también un llamado de atención sobre las múltiples formas en que la violencia puede escalar hasta consecuencias fatales.

Mientras la investigación avanza, la comunidad permanece atravesada por preguntas difíciles y por el dolor de una muerte violenta que dejó una marca imborrable en familiares, amigos y vecinos.

La historia de Yolanda Faulkner se convierte así en un nuevo símbolo del drama de la violencia de género, mientras Reconquista intenta procesar una tragedia que, por sus características, difícilmente pueda ser olvidada en el corto plazo.