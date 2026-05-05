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Boca se juega la clasificación en Ecuador: qué resultados necesita para llegar a octavos

Tras la derrota en Brasil, el equipo de Claudio Úbeda enfrenta una parada determinante en Guayaquil. Con un triple empate en la cima de la tabla, el Xeneize busca sumar de a tres para acomodarse en la zona y aprovechar el cruce directo entre sus rivales directos.

Boca se juega la clasificación en Ecuador: qué resultados necesita para llegar a octavos

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ha ingresado en una etapa de definiciones electrizantes. Tras la caída en territorio brasileño que dejó el Grupo D al rojo vivo, Boca Juniors se prepara para una batalla estratégica en Ecuador frente a Barcelona SC. El equipo de Claudio Úbeda sabe que no hay margen de error si quiere recuperar el liderazgo y encarar el cierre de la zona con mayor tranquilidad.

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El panorama actual muestra una paridad absoluta en la parte alta de la tabla. Debido al nuevo criterio de desempate de la Conmebol, la Universidad Católica de Chile lidera con seis unidades (dif. +1), mientras que Boca ocupa el segundo lugar con los mismos seis puntos (+3 de diferencia de gol). Por detrás aparece Cruzeiro, también con seis unidades (+1), mientras que el elenco de Guayaquil cierra la tabla con apenas un punto sumado.

Qué resultados necesita Boca para clasificar a octavos de final

A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, el Xeneize tiene su destino en sus propias manos. Según el análisis de probabilidades, sacando siete puntos de los nueve que le quedan en juego, Boca tiene asegurada la clasificación sin depender de ningún otro marcador en los partidos ajenos.

En caso de sumar seis puntos, el equipo de Úbeda tendría prácticamente un pie adentro de la próxima ronda, aunque en ese escenario entraría en juego la diferencia de gol o los resultados de sus perseguidores. Si la cosecha es menor a seis unidades, Boca quedará condicionado a lo que hagan Cruzeiro y Universidad Católica, lo que obligaría a mirar de reojo el resto de los encuentros del grupo.

Por qué es determinante el partido ante Barcelona en Guayaquil

El duelo de esta noche en Ecuador es considerado una "parada clave" por el cuerpo técnico. Al enfrentar al rival que hoy aparece como el más débil de la zona, Boca necesita los tres puntos para aprovechar que Cruzeiro y Universidad Católica se sacarán puntos entre sí en esta cuarta jornada. Una victoria en Guayaquil le permitiría al Xeneize escalar posiciones y encarar los últimos dos compromisos con una ventaja matemática considerable.

El fixture de Boca: la fortaleza de La Bombonera como factor clave

Una de las mayores esperanzas para el pueblo xeneize radica en el calendario de cierre. Luego de la visita a Ecuador, el camino hacia los octavos de final se definirá íntegramente en condición de local. Esto representa una ventaja estadística notable, ya que Boca no pierde un partido por Copa Libertadores en La Bombonera desde diciembre de 2020, convirtiendo su estadio en un bastión casi inexpugnable.

Los partidos que le quedan a Boca en el Grupo D:

  • Martes 5 de mayo (21:00): Barcelona SC vs. Boca (Ecuador)

  • Martes 19 de mayo (21:00): Boca vs. Cruzeiro (Argentina)

  • Jueves 28 de mayo (21:30): Boca vs. Universidad Católica (Argentina)

Con este cronograma, el objetivo primordial es volverse de Guayaquil con un triunfo que allane el terreno para las dos "finales" en casa. La misión de Úbeda es clara: recuperar terreno en el Grupo D y asegurar el boleto a octavos lo antes posible para evitar complicaciones en la última fecha del certamen más importante del continente.

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